川普二度加10%關稅 中國企業陷入驚恐直呼痛苦加倍

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（中央社台北3日電）美媒報導，美國總統川普日前宣布4日起對中國商品第2度加徵10%關稅後，中國眾多企業頓時陷入驚恐，紛紛向專業機構諮詢因應之道。不少業者直言，川普又加徵10%關稅意味著痛苦加倍，且預示未來還會有更多痛苦。

華爾街日報報導，台北時間2月28日上午，廈門律師崔曙在辦公室突然接到大批客戶的電話和簡訊，內容都是急切地尋求如何因應川普（Donald Trump）回任美國總統後，第2度宣布對中國商品加徵10%關稅。

在廣東佛山從事製造業顧問工作、也是當地家具協會成員的Ken Huo表示，在川普宣布第2度對中國商品加徵10%關稅後，他的微信上充斥著當地業者表達困惑和恐慌的訊息。且最糟糕的是，大家真的不知道川普政府下一步會在關稅問題上，對中國採取什麼行動。

崔曙的客戶之一是變壓器製造商，正在將生產線從中國轉移到馬來西亞。另一家客戶是汽車零件製造商，正考慮將生產線轉移到泰國。而這兩家公司在2月28日當天都向崔曙提出了緊急請求，希望幫他們加快轉移的進程。

崔曙在受訪時直指，這些中國企業都對川普第2度對中國商品加徵10%關稅很驚恐，都在尋找解決方案。而他給客戶的建議有2條。一是實現客戶多元化，減少對美國的依賴；二是將生產轉移到其他地方，以降低關稅風險。

許多中國製造業者認為，他們能承受川普政府2月初首度加徵10%關稅的影響，但第2度加徵10%的關稅意味著「痛苦翻倍」，並預示著未來還會有更多痛苦。

川普首度加稅時，這些中國製造商曾計劃降價以幫助客戶消化增收的關稅，如今川普再度加稅，將使這些製造商本已微薄的利潤，受到更大擠壓。

報導指出，川普的新關稅計劃，使中國製造商更加急迫地將生產線轉移到海外避稅，尤其是東南亞。然而，川普第2個任期的貿易政策目標遠不止中國，除了波及鄰國加拿大及墨西哥，更提出了全球對等關稅，導致許多國家商品輸入美國的關稅也可能會提高。

但Ken Huo對生產線轉移到海外感嘆說，資源有限的中國小型製造商目前陷入了困境，因為這些企業並沒有能力進行大規模投資，像是在東南亞新建工廠。

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經濟學家們普遍認為，提高關稅會讓美國消費者面臨商品價格上漲。鞋品及配飾品牌史蒂芬麥登（Steve Madden）執行長羅森費德（Edward Rosenfeld）日前在公司線上會議表示，該公司將在今年秋季「有選擇地漲價」以抵消關稅影響，並將繼續把生產線移出中國。

根據報導，今年到目前為止，Steve Madden進口到美國的產品有58%來自中國，遠低於2024年11月公布的71%。（編輯：邱國強）1140303