美中峰會有眉目 川普：習近平會在不久將來訪美

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）美國總統川普今天表示，中國領導人習近平會在「不久的將來」訪美。外界高度關注的「川習會」已傳出至少兩個時間點，華爾街日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱，川普最快4月訪中。

川普下午出席甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會時，對媒體作上述表示，但未拋出具體時間。

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前引述知情人士報導，華府與北京已開始討論川習於6月舉行「生日峰會」。川普生日為6月14日，習近平為6月15日。

兩人如果在「不久的將來」會晤，貿易議題必然是重中之重。川普近期才對中國加大施壓力道，將原本對中國銷美商品課10%關稅提高為20%，3月4日上路。野村證券分析，加上這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%。

彭博（Bloomberg News）今天指出，美中兩國在貿易及其他議題的談判仍停留較低層級，如何推進談判已陷入僵局。知情人士透露，北京方面表示，美國並未明確說明希望中國在致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題上採取哪些具體措施，以換取關稅減免。

川普團隊則否認上述說法，指白宮已透過外交管道向中國傳達訊息。

華爾街日報指出，川普勝選後，美中代表都表達舉行峰會的興趣。在兩人生日的6月會晤，顯示兩國經貿關係緊張影響全球市場和營運環境之際，雙方都願意釋出善意。

報導稱，習近平如果前往華府，會有在兩國緊張時看似懇求川普的風險，中方官員也擔心，期間會「重演」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於白宮公開吵架的狀況。

白宮外部顧問說，美國經濟實力占優勢，川普不急於會晤習近平。他多次推崇習，稱是好朋友，同時也對中國課徵關稅，但兩人私人關係仍存在，也是關稅戰你來我往動盪期間的緩衝。

根據報導，在幕後，北京急切想與川普團隊互動，在經濟、科技與地緣政治上，全面避免發生冷戰結束後的強權衝突。此外，美國高層近期直接與俄羅斯會談，使中方想更了解川普打的算盤。川普政府官員曾透露，這是美國在俄中關係下的戰略需要。

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中國外交部長王毅2月前往紐約出席聯合國會議，期間未與川普內閣官員會面。一名知情人士說：「元首舉行峰會對所有人都有好處。」

習近平上次訪問美國是在2023年11月，與時任美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，當時是他第5度以中國國家主席身分訪美，雙方同意恢復兩軍高層溝通及遏止芬太尼販運。（編輯：陳彥鈞）1140318