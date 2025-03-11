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南華早報：川普可能訪中 最快4月舉行川習會

2025/3/11 11:15（3/11 11:30 更新）
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本G20峰會上會面。（路透社）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本G20峰會上會面。（路透社）
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（中央社台北11日電）南華早報報導，據多名外交消息人士透露，美國總統川普最快會在4月訪中，與中國國家主席習近平會面。該消息符合先前川普表示「希望就職百日內訪中」。若此事成真，習近平會在5月訪俄會見俄羅斯總統蒲亭前，先與川普會面。

南華早報網10日晚間引述消息人士披露，川普重返白宮以來一直致力與北京敲定協議。兩國元首都希望對方來訪以展示外交勝利，但初步討論是川普訪問中國。目前尚不清楚此行的討論進展至何種程度。

另據「華爾街日報」10日引述知情人士報導，華府和北京已經開始針對川普、習近平於6月展開「生日高峰會」（birthday summit）一事進行討論。

川普1月20日就職前幾天曾和習近平通話，就廣泛問題進行溝通。一週後，中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話，但雙方尚未舉行任何正式會面。盧比歐受到北京制裁，嚴格來說不能訪問中國。

另有消息人士說，中美一直在討論川習會，並努力爭取在4月舉行，但日期尚未確定。該消息人士說，川普曾明確表示希望習近平訪問他位於佛羅里達的海湖莊園（Mar-a-Lago），兩人2017年曾在此會晤，但北京更傾向在華盛頓舉行更正式的會面，或邀請川普訪問中國。

該消息人士表示，「尤其對習近平來說，如果川普在『兩會』結束後訪中，這將是一項重要的外交勝利」。中國「兩會」（全國人大、全國政協會議）將於本週結束。

美方消息人士則表示「川普訪中的最早時間是4月」。華爾街日報先前報導，川普曾說希望能在就職百日內訪問中國，而4月正好符合此時間範圍。

另有熟悉情況的美方消息人士透露，川普可能會在4月或5月訪中，川普對中政策的蛛絲馬跡也可能很快浮出水面，一旦烏克蘭問題解決，川普所有注意力「將轉向中國」。

報導並引述英國消息來源稱，一個「相當高級別」的中國代表團數週前訪問了華盛頓，與川普政府進行接觸。

川習會將在中美貿易摩擦持續加劇的背景下舉行，川普多次誇耀自己與習近平有「非常良好的私人關係」。他上個月表示預期習近平將訪美，但未給出具體時間表。

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若此事成真，習近平會在5月訪俄會見俄羅斯總統蒲亭前，先與川普會面。

俄羅斯官方的塔斯社（TASS）先前報導，習近平已接受俄羅斯邀請，5月將出席慶祝蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國的「勝利日」活動。這將是習近平與蒲亭今年首次見面。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140311

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