川普：曾與習近平書信對話 美中一起可解決所有問題

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（中央社記者石秀娟華盛頓16日專電）美國總統當選人川普今天指出，中國國家主席習近平還沒有回應是否出席他的就職典禮。他說，自己曾與習近平通過書信有很好的對話，中國與美國可以一起解決世界的所有問題。

川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與日本軟體銀行集團執行長孫正義會面，孫正義宣布未來4年將在美國投資1000億美元。川普隨後舉行記者會，被問及是否對習近平不出席他的就職典禮感到失望。

川普說道，習近平還沒有說是否會出席，若願意出席，自己很歡迎，他們兩人沒有談過此事。他曾與習近平透過書信往來，有很好的對話。但川普沒有透露通信的時間點。

川普還說，直到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發生之前，他與習近平的關係很好，疫情沒有結束兩人關係，但的確造成很大影響，中國與美國可以一起解決世界的所有問題。他也說，習近平是他的朋友。

今年7月，川普在賓夕法尼亞州造勢時遭遇槍擊，幸無大礙。川普主動提到，習近平寫給他一封「美妙」的慰問信，他和習近平處得很好。

川普的政權交接團隊12日證實，川普邀習近平出席他明年1月在華府舉行的就職典禮。

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，習近平不打算出席，將指派高階代表參加，因為若出席就職典禮，日後川普政府仍對中國採取敵對行動，將損及習近平的權威。（編輯：陳彥鈞）1131217