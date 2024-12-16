川普大改電動車政策計畫曝光 取消補助改發展無中國供應鏈

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據路透社見過的文件，美國總統當選人川普的政權交接團隊提議大改美國電動車政策，除了停止補助購車和興建充電站，還要加強措施封殺來自中國的電動車與零件及電池材料。

這份提案出自川普交接團隊中針對如何迅速施行新汽車政策草擬相關策略的部門，如今由路透社獨家披露。計畫的目的是讓目前用於打造充電站及讓消費者更能負擔電動車的資金，轉為用於國防優先事務，包括取得不含中國成分的電池及製造電池所需關鍵礦材的供應。

提案當中建議，取消現任拜登（Joe Biden）政府提供購買電動車的消費者7500美元（約新台幣24萬元）稅額扣抵。路透社11月已率先報導這項計畫。

另一提議是將拜登的75億美元（約新台幣2435億元）充電站建設計畫任何剩餘資金轉用於電池所需礦材的處理，以及用於「國防供應鏈和關鍵基礎建設」。文件寫道，「對於國防生產」而言，電池、礦材和其他電動車零件「至關重要」，電動車和充電站則否。

文件顯示，川普交接團隊建議對來自全球的所有電池材料加徵關稅，以促進美國生產；再個別與盟邦談判豁免。

由於交接團隊的建議推翻了拜登政府擁護的碳排與油耗標準，可能促使車廠生產更多汽柴油車，因此團隊提議將相關規範改回2019年的水準，允許每車每英里碳排較現行的2025年限制平均增加約25%，以及油耗限制平均增加約15%。

此外，團隊提議防堵加州自訂更嚴格的車輛碳排標準。美國已有10餘州採取這項做法。川普（Donald Trump）上回擔任美國總統時已阻擋加州訂定較嚴格規範，但這項政策在拜登上任後推翻。

加州已向美國環境保護署（EPA）提出又1項豁免請求，要求自2026年開始實施一系列更強硬的碳排措施，最終達成最晚在2035年州內所有車輛必須是電動車、插電式油電混合車或氫能車。拜登政府下的環保署尚未批准這項請求。

綜觀建議清單，許多看來目的是要鼓勵美國的電池生產，主要是為了國防相關利益；其餘則似乎是以保護美國車廠為目的，甚至是電動車廠。

美國的電動車轉型正停滯不前，中國電動車產業則在國家大力補助下繼續蓬勃發展，部分歸功於其在電池供應鏈的優勢。川普競選時已承諾要放寬化石燃料車的規定，以及推翻他所稱拜登的電動車任務。

許多老牌車廠最近才在美國推出更多新款電動車，包括美國的通用汽車（General Motors）和韓國的現代汽車（Hyundai），如今川普政策可能對美國的電動車銷售與生產帶來一記打擊。

總體而言，這些提案明顯背離拜登政府的政策，也就是一方面鼓勵美國發展電池供應鏈、擺脫對中國依賴，但同時盡快進入電動車時代，在兩者間求取平衡。

儘管川普政府若取消電動車補助，可能會傷到美國電動車業霸主特斯拉（Tesla），而特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）才撒2億5000萬餘美元（約新台幣81億元）協助川普勝選。但馬斯克曾說，少了補助對特斯拉的對手傷害更大。

鑒於中國在關鍵礦材的開採和煉製掌握優勢，包括製造電池所需的石墨和鋰，以及電動車和軍機生產都需要的稀土，美國國防部近幾年強調美國的戰略弱點。

2021年美國政府發布報告指出，美軍在武器、通訊設備和其他科技方面面臨「越來越大的能力需求」，因此「確保關鍵礦物和材料的來源，對於美國國家安全至關重要」。（譯者：張正芊）1131216