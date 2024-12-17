多家車企單月賣不到2000輛 中國電動車淘汰賽再起

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（中央社台北17日電）中國電動車市場競爭越來越激烈，即便大打價格戰，仍有許多企業的銷量難以提升，據統計，除了業界龍頭品牌，許多中小型品牌的銷量一年不如一年，甚至一個月賣不出2000輛。分析認為中國電動車市場將再面對一波淘汰賽。

第一財經報導形容，中國的電動車發展10年，前半段圍繞的是鮮花與掌聲，後半段卻充滿荊棘與唏噓，特別是2019年之後市場競爭加劇，絕大多數曾經的「明星車企」都被淹沒在歷史洪流中。

報導說，以今年11月的統計數據，包含「蔚小理」在內的電動車品牌單月銷量全部超過2萬輛，其中小鵬、理想的單月銷量超3萬輛。然而，仍有4家曾被看好的車企，單月銷售量不到2000輛。

報導進一步提到，4家車企分別是哪吒、極石、創維、極星。其中，哪吒汽車從今年10月開始便已經被負面新聞纏身，包括降薪、裁員、拖欠供應商款項等。極星今年前9個月在全球市場銷量超過3.2萬輛，平均每個月銷量3555輛，數字並不算特別難看，但是在中國市場，今年以來，極星最高月銷量僅369輛，最低時只有42輛。

這幾家在中國國內市場不斷被邊緣化的製造商，均寄望於競爭壓力沒有那麼大的海外市場，極石的高層曾表示，目前海外市場是極石的主要利潤來源，主要集中在中東地區；創維則表示，中國國內和海外銷量占比為「五五開」，隨著在海外擴大業務，今年盈虧能夠平衡。

但報導也不諱言，不管是新創品牌還是大廠品牌，也不論銷量好壞，中國絕大部分企業都還沒有擺脫持續虧損的陰霾，「今天無法獲得市占率，明天就可能出局」成為市場的現實。

中國電動車市場已逐步從藍海步入淘汰賽，汽車製造商正在為了活下去展開一場「達爾文式的競爭」，只有少數的企業將成為贏家並生存下去，其餘將在市場中折戟。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1131217