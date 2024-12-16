電動車銷售暢旺 經部估全年汽機車零售營業額創新高

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（中央社記者劉千綾台北16日電）經濟部表示，在電動車及高價進口車銷售熱絡下，今年前10月汽機車零售業營業額達新台幣7601億元，年增3.8%，看好全年再創新高紀錄。其中淨零趨勢推升電動汽車新車掛牌數，今年前10月新車掛牌數達12.8萬輛，已超越去年全年。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，汽機車零售業營業額為反映經濟景氣及民間購買力的重要指標，近年來車市受疫情、晶片短缺等因素干擾，在政府汰舊換新貨物稅減免補助下，營業額大致呈穩定成長態勢。

統計處表示，隨缺料緩解，進口車到港交車數增加，112年營收達8885億元，年增17.4%，規模值及增幅均創歷年新高；今年在電動車及高價進口車銷售熱絡下，累計前10月汽機車零售業營業額達7601億元，全年可望再締造歷來新高紀錄。

統計處表示，隨著全球淨零碳排風潮持續推展，台灣自106年實施整廠平均油耗總量管理機制（CAFE），促使車廠加速導入電動車及油電混合車，另隨電池續航力及充電速度等技術持續提升，以及政府推動電動車輛稅收減徵及汰舊換新等補助，電動汽車逐漸成為民眾日常代步選擇。

數據顯示，108年電動汽車新車掛牌數大幅年增逾2倍，之後每年以雙位數增幅快速攀升，近5年平均年增66.8%，今年累計前10月新車掛牌數達12.8萬輛，年增28.5%，規模已超越112年全年12.5萬輛。在電動汽車銷售增溫排擠下，燃油汽車新車掛牌數於110年後均低於40萬輛，近5年平均年減3.7%，今年前10月則年減14.2%。

就新車掛牌數占比觀察，電動汽車占整體新車掛牌數由107年的2.2%上升至113年前10月的33.9%，其中油電混合車占25.7%，較107年增加23.7個百分點，占比和上升幅度皆遠高於純電動車。

統計處表示，根據112年交通部「自用小客車使用狀況調查報告」顯示，消費者不願意購置純電動車的考量因素依序為充電設施不健全、車輛單次充電後的續航限制及電動車價格太高，顯示在兼顧環保節能、實用性及價格考量下，油電混合車成為消費者較青睞的選項。

觀察海關進口統計，電動汽車進口值由107年85億元快速上升至112年的1214億元，近5年平均成長70.3%；今年前11月進口值續升至1524億元，年增35.3%。電動汽車在整體汽車進口值占比方面，由107年4.9%攀升至今年前11月的60.9%。

另就進口國別觀察，今年前11月以德國占整體電動汽車進口值42.4%最高，近5年平均年增145.6%，占比與增幅均居首位，其次依序為日本和美國，前3名占比合計逾8成。（編輯：張均懋）1131216