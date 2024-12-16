電動車擬收汽燃費 交通部估最快2030年開徵

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）目前電動汽機車免繳汽燃費，交通部公共運輸及監理司長林福山今天說，未來電動小客車達50萬輛、電動機車達240萬輛時，將徵收汽燃費，預估最快2030年。

立法院交通委員會今天安排鐵道局、運輸研究所，以及國家運輸安全調查委員會報告114年度預算。

民進黨立委林俊憲今天質詢說，現階段因鼓勵電動車，電動車免繳汽燃費，但所有使用道路的車輛都應繳納，電動車不使用汽油，應將汽燃費更名為「公路養護修建及安全管理費」，並研議電動車收費標準，符合使用者付費原則，且應依使用次數徵收，而非隨車徵收。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，目前電動小客車約9萬輛，電動機車約70萬輛，預估電動小客車達50萬輛、電動機車達240萬輛時，將徵收汽燃費，目前仍計畫是隨車徵收，依電動汽機車成長速度預估，最快大約是2030年。

林福山說，未來電動車的汽燃費是依馬力換算排氣量，以目前小客車（汽油）的排氣量最大是8000cc為例，汽燃費為新台幣1萬5720元，未來電動小客車收取的汽燃費最高也是同樣費用。

至於汽燃費名稱問題，林福山說，去年在立法院交通委員會曾討論過是否修正，後來決定仍維持不變。（編輯：張雅淨）1131216