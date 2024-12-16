加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 生活

電動車擬收汽燃費 交通部估最快2030年開徵

2024/12/16 12:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北16日電）目前電動汽機車免繳汽燃費，交通部公共運輸及監理司長林福山今天說，未來電動小客車達50萬輛、電動機車達240萬輛時，將徵收汽燃費，預估最快2030年。

立法院交通委員會今天安排鐵道局、運輸研究所，以及國家運輸安全調查委員會報告114年度預算。

民進黨立委林俊憲今天質詢說，現階段因鼓勵電動車，電動車免繳汽燃費，但所有使用道路的車輛都應繳納，電動車不使用汽油，應將汽燃費更名為「公路養護修建及安全管理費」，並研議電動車收費標準，符合使用者付費原則，且應依使用次數徵收，而非隨車徵收。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，目前電動小客車約9萬輛，電動機車約70萬輛，預估電動小客車達50萬輛、電動機車達240萬輛時，將徵收汽燃費，目前仍計畫是隨車徵收，依電動汽機車成長速度預估，最快大約是2030年。

林福山說，未來電動車的汽燃費是依馬力換算排氣量，以目前小客車（汽油）的排氣量最大是8000cc為例，汽燃費為新台幣1萬5720元，未來電動小客車收取的汽燃費最高也是同樣費用。

至於汽燃費名稱問題，林福山說，去年在立法院交通委員會曾討論過是否修正，後來決定仍維持不變。（編輯：張雅淨）1131216

林福山
偽造車牌最重擬罰3萬6000元並銷毀車輛 駕駛與車主併罰無照駕駛致嚴重死傷 交通部擬修法終身禁考領駕照
林俊憲
林俊憲：對台南市政有理想 賴總統也一定會支持民代建議 標檢局台南分局遷移改建歷史博物館
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國電動車競爭激烈 極越汽車傳裁員整併否認倒閉
108
更多編輯台推薦新聞：