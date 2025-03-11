川普4月訪中「川習會」？中國：沒有訊息可發布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）針對有報導指出，美國總統川普最快會在4月訪問中國，並與中國國家主席習近平會面，中國外交部發言人毛寧今天不願證實此事，僅表示「這個問題我沒有可以發布的信息」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

南華早報昨天報導，據多名外交消息人士透露，川普（Donald Trump）最快會在4月訪中與習近平會面，這一消息符合川普先前表示「希望就職百日內訪中」。一旦成真，習近平會在5月訪俄會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）前，先與川普會面。

消息人士指出，川普重返白宮以來一直致力與中國敲定協議，而他與習近平都希望對方來訪以展示「外交勝利」，但雙方初步討論是川普訪問中國。目前尚不清楚此行的討論進展到何種程度。

透過 Google News 追蹤中央社

除上述報導外，華爾街日報引述知情人士透露，美中已開始針對川普與習近平6月在華府舉行「生日高峰會」（birthday summit）一事進行討論。據公開資料，川普與習近平都是在6月出生。

另有消息人士指出，美中一直在討論「川習會」，並努力爭取在4月舉行，但日期尚未確定。而川普曾明確表示，希望習近平訪問他位在佛羅里達的海湖莊園（Mar-a-Lago），兩人2017年曾在此會晤，但中方更傾向在華盛頓舉行更正式的會面，或邀請川普訪問中國。（編輯：邱國強/周慧盈）1140311