美再徵10%關稅 中國商務部：堅決反對將採反制措施
2025/3/4 09:44
（中央社台北4日電）美國總統川普於美東時間3日簽署命令，將原本對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%，4日起實行。中國商務部對此表示堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。
白宮於美東時間3日宣布，美國總統川普已經簽署命令，將原本對中國進口商品實施的10%關稅提高為20%，並表示北京未能解決類鴉片（opioid）藥品芬太尼（fentanyl）非法貿易問題。
據中國商務部網站發布，中國商務部對此表示強烈不滿，堅決反對，將採取反制措施堅定維護自身權益。
中國商務部表示，中美雙方展開了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效。但美方「甩鍋推責」，以芬太尼問題為由再次對中國輸美產品加徵關稅。美方這一做法罔顧事實，無視國際貿易規則和各方呼聲，是典型的單邊主義、霸凌主義行徑。
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中國商務部指出，中方多次闡明，美方單邊關稅違反世貿組織（WTO）規則，破壞多邊貿易體制，不僅解決不了自身問題，還會對中美經貿合作和正常的國際貿易秩序造成破壞。
中國商務部表示，中方敦促美方尊重其他國家權益，立即撤回無理無據、損人不利己的單邊關稅措施。希望美方客觀、理性看待和處理問題，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1140304
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