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川普開徵加墨25%、中國20%關稅 全球供應鏈震盪

2025/3/4 07:27（3/4 07:53 更新）
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美國總統川普（中）宣布將對墨西哥、加拿大徵25%關稅，對中國關稅增至20%。（美聯社）
美國總統川普（中）宣布將對墨西哥、加拿大徵25%關稅，對中國關稅增至20%。（美聯社）
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（中央社記者廖漢原紐約3日專電）美國總統川普今天將於台灣時間4日中午起，對加拿大與墨西哥開徵25%關稅，對中國再徵10%，總計20%的關稅。美國與鄰國加、墨之間長期施行低關稅與零關稅，預料全球供應鏈都將受到衝擊，美國的汽車與電子產品價格也將大幅提高。

川普（Donald Trump）在會晤台積電董事長暨總裁魏哲家後的記者會中，表示將對加、墨開徵25%關稅，對中國關稅將增至20%，金融市場對繼續延遲開徵的預期落空，紐約股市應聲下跌，指標股輝達（NVIDIA）因關稅恐懼大跌9%，加、墨兩國貨幣也貶值。

川普指出，美國週二起將對來自加、墨貨品徵收25%關稅，和鄰國已經沒有協商空間，關稅自明天起開徵。

在自由貿易協定下，美國長期對兩鄰國維持低關稅至零關稅，為因應在美高昂營運成本困難，美國汽車、電子零件業者與中資製造業紛紛轉進，導致美國工作機會持續流失，兩國經濟日益仰賴對美出口，美墨與美加邊境每天可見貨車大排長龍等候通關。

為因應川普政府改變貿易政策，過去1個多月，加、墨高層持續與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等美方高層溝通，不過川普仍以兩國打擊芬太尼危機與非法移民未見明顯改善為由，開徵較高等級關稅。

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川普對加、墨開徵關稅將顯著影響跨國汽車與電子產品供應鏈運作，業者如無法自行吸收關稅成本，可能導致美國消費者增加開支，汽車價格因車型不同，可能增加3500至1萬2000美元（約新台幣11萬元至39萬元）。

北京同樣反對華府透過關稅施壓談判，除了對美進口貨品加徵關稅，限制美企在中國營運，持續管制稀土與相關技術出口。預料中國對第2波關稅將再提出報復措施，兩國至今未進行公開高階諮商與溝通。（編輯：張芷瑄）1140304

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