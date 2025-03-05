美商務部長：本週有機會減少對加拿大墨西哥課徵關稅

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道抨擊美國的貿易戰爭「愚蠢至極」之後數小時，美國商務部長盧特尼克表示，總統川普這星期就有可能減少對加拿大和墨西哥的高額關稅，但會持續對中國施壓。

綜合法新社和路透社報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說：「目前，墨西哥和加拿大一整天都在和我通話，試著證明他們會做得更好，而總統也有聽進去。」

他告訴福斯財經新聞網（Fox Business）：「我認為他（川普）將會與他們（加墨）做出某種解決方案。」他說，有可能於5日做出相關宣布。

「最終可能達成某種折衷方案，總統（川普）會與加墨行動，但不會完全讓步。」

川普（Donald Trump）2月即宣布對加拿大、墨西哥銷美商品加徵25%關稅，指控兩國未能擋下非法移民和走私毒品入美；但旋即暫緩實施。

然而，他今天以移民、毒品兩大議題均無進展為由，繼續推動關稅措施。加拿大隨後發動報復措施，川普接著威脅將進一步升高關稅。

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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天告訴川普，對加國課徵關稅之舉「愚蠢至極」，並說渥太華當局將立即對美發動反制措施。

盛怒的他指控川普企圖造成加國經濟崩壞，好讓美國輕易併吞加拿大。他更痛批華府把矛頭鎖定親密盟友，卻「姑息」俄羅斯入侵烏克蘭。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1140305