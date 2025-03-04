川普對中加墨課關稅生效 各方反制手段、衝擊商品產業一次看

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普從3月4日起對加拿大、墨西哥銷美商品課25%關稅，提高中國商品關稅至20%均告生效。中國宣布對美國進口食品課15%關稅、加拿大則對美國商品徵25%關稅作為反制。

台北時間4日下午1時生效 中加迅速反制

紐約時報指出，這波對中、加、墨的關稅已於美東時間3月4日零時（台北時間4日下午1時）生效。在川普加徵關稅生效後不久，中國財政部表示，將對從美國進口的多種食品徵收高達15%關稅。

中國商務部也對包括無人機製造商斯凱迪奧（Skydio）在內的15家美國公司採取懲罰性貿易措施，另將10家美國公司列入所謂「不可靠實體清單」，禁止它們在中國發展業務。

墨西哥暫未公開對川普關稅生效回應。總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）預料將利用當地時間4日上午的例行一週新聞發布會發表相關談話。川普以關稅作為對墨西哥的談判工具，強化墨西哥的民族主義意識，薛恩鮑姆支持度已見提升。

法新社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）說，加拿大4日起對美國銷加拿大產品徵關稅作為回應，指華府這次的關稅「毫無道理」。

杜魯道在聲明中說：「一旦美國對加拿大所課關稅生效，加拿大也將在美東時間4日零時起，對價值1550億美元的美國商品徵收25%的關稅作為回應。」

杜魯道說明，1550億美元美國商品裡有300億美元的關稅是4日零時生效，其餘則在21天內陸續生效。

鋼鋁與農產等銷美貨品課關稅 3/12陸續上路

紐時整理，川普政府2月4日對中國銷美貨品課10%關稅，3月4日起對加拿大、墨西哥商品課25%關稅，對中國再加10%總計20%的關稅。

另預計3月12日起對全球銷美鋼、鋁課25%關稅；預計4月2日起對全球農產品及進口車課關稅，稅率待定。另外，川普也下令調查進口的銅與木材價格，擬加徵關稅。

對加墨衝擊度遠高於對北京

美國在1個月內將中國銷美商品的新關稅從10%調高至20%。野村證券（Nomura）中國首席分析師陸挺分析，川普政府這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%；川普今年1月20日上任前，中國銷美商品的平均關稅為13%。

經濟學家們估計，川普的關稅會降低整個北美的經濟成長，但對加拿大、墨西哥的打擊最為嚴重，因這國約 80%的外銷都是美國。相較之下，美國市場現僅占中國出口約15%，受關稅影響相對較小。

統計顯示，墨西哥、中國與加拿大是美國三大進口商品供應國，美國引進的商品約40%來自這3地。墨、中、加3國2022年合計對美出口金額達8300億美元。

美自身農產、汽車業等恐重傷

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紐時分析，新的關稅恐對美國產業產生巨大衝擊，包括對汽車製造商、農民和食品包裝業，因為這些產業多於美國境外引進零件、材料，然後將製成品外銷。關稅恐對這些跨境貿易帶來成本提高、競爭力減弱，或導致供應鏈中斷。

對仰賴北美一體化市場的產業而言，關稅造成的代價特別高。進口品漲價25%恐使許多產品成本過高，從而削弱整個北美貿易，然後回過頭來造成美國和其他地方的物價飆升和貨品短缺。（譯者：林沂鋒、陳亦偉）1140304