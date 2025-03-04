中國海關總署：暫停美國原木與3家美企大豆進口

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（中央社記者張淑伶上海4日電）為反制美國再加徵中國產品關稅10%，中國官方今天推出連番措施。海關總署公告，4日起暫停美國原木進口，並暫停3家美國企業將大豆出口到中國的資格。

中國海關總署今天發布兩則公告。

2025年第29號公告表示，中國海關近期在進口的美國原木中檢出小蠹、天牛等檢疫性林木害蟲。為防止有害生物傳入，保護中國農林業生產和生態安全，根據相關規定，決定即日起暫停美國原木進口。

2025年第30號公告表示，中國海關近期在進口的美國大豆中檢出麥角和種衣劑大豆。為保護中國消費者健康，確保進口糧食安全，根據有關規定，決定即日起暫停CHS Inc.、LOUIS DREYFUS COMPANY GRAINS MERCHANDISING LLC、EGT, LLC3家涉事企業大豆輸出中國資格。

中國為反制美國加徵10%關稅，國務院關稅稅則委員會今天稍早已經公告，自10日起對美國輸中部分農產品加徵10%至15%關稅。

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此外，中國商務部公布，將15家美國實體列入出口管制管控名單，今天起禁止向它們出口軍民兩用物項，措施由今天開始；對10家參與對台軍售的美國企業列入不可靠實體清單，禁止相關企業從事與中國有關的進出口活動及在中國境內新增投資。

今年以來，美國對中國額外增加的關稅已經達到20%。（編輯：呂佳蓉）1140304