反制美方 中國商務部對美國光纖產品發起反規避調查

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（中央社台北4日電）美國對中國再加徵10%關稅後，中國商務部今天晚間公告，對美國相關光纖產品發起反規避調查，這是中國啟動首起反規避調查。

新華社報導，「反規避調查」是針對規避現行反傾銷或反補貼措施的行為發起的一項貿易救濟調查，「這種調查被許多世貿成員廣泛使用，旨在確保貿易救濟措施的實施效果」。

報導指出，美國相關光纖產品涉嫌規避中國反傾銷措施，應國內產業申請，商務部依法啟動中國首起反規避調查，將根據調查結果，決定是否對美採取反規避措施。

根據中國商務部公告，商務部於今年2月10日收到長飛光纖光纜股份有限公司（下稱「申請人」）提交的關於對美國相關光纖產品發起反規避調查的申請書。申請人主張，美國光纖生產商及出口商，以相關截止波長位移單模光纖規避對原產於美國的非色散位移單模光纖反傾銷措施，要商務部對此進行反規避調查並採取反規避措施。

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公告指出，商務部對申請書及相關證據進行了審查，認為申請人的主張以及所提交的表面證據符合反規避調查立案要求。

根據公告，這次調查從2025年3月4日開始，調查期限為6個月，但特殊情況下可適當延長。（編輯：呂佳蓉）1140304（編輯：呂佳蓉）1140304