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美國加徵中國貨品關稅包括香港產品

2025/3/4 18:22（3/4 18:46 更新）
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圖為香港葵涌一帶碼頭的貨櫃。（路透社）
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（中央社記者張謙香港4日電）美國加徵中國貨品關稅，香港當局今天確認美方同樣對香港產品再加徵一成關稅（累計額外徵收兩成關稅），並對此表示強烈不滿。

港府發言人表示：「美國的做法嚴重違反世界貿易組織（世貿組織）規則，破壞以規則為本的多邊貿易體制，損人不利己。特區政府再次敦促美方立即糾正錯誤行為，撤回單邊關稅措施。」

發言人說：「我們強烈反對任何漠視國際貿易秩序的無理行為。如早前公布，特區政府會就事件向世貿組織提出申訴，以捍衛我們的合法權益。」

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美國早前公布加徵中國貨品一成關稅，當時表示適用於香港。其後，美國總統川普透露在一成關稅基礎上加徵一成，即累計徵收兩成關稅。

香港商務及經濟發展局局長丘應樺今早在電台節目上說，香港出口到美國的貨品值只有港幣61億元，占整體出口貨量0.1%，占出口總值0.07%，對香港影響不是很大。（編輯：呂佳蓉）1140304

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