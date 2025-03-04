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中國反制美國再課稅 對美農產品加徵最高15%關稅

2025/3/4 13:43（3/4 13:55 更新）
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美國總統川普重返白宮以來祭出多項關稅措施。（中央社製圖）
美國總統川普重返白宮以來祭出多項關稅措施。（中央社製圖）
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（中央社台北4日電）中國宣布反制美國對其再加徵10%關稅，據中國國務院關稅稅則委員會今天中午發出的公告，自10日起對雞肉及玉米等產品加徵15%關稅，對大豆及牛肉等產品加徵10%關稅。

中國財政部網站今天中午發布，中國國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告。公告表示，美國政府3日宣布以芬太尼為由對所有中國輸美商品進一步加徵10%關稅。美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業和消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎。

公告表示，根據中國關稅法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅，分別是對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅，對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

公告又表明，是在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

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公告又表示，2025年3月10日之前貨物已從啟運地啟運，並於2025年3月10日至2025年4月12日進口的，不加徵此公告規定加徵的關稅。

美國總統川普於台灣時間4日中午起，對中國再加徵10%關稅，連同此前加徵10%關稅，總計加徵20%關稅。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140304

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