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墨西哥反批美國毒品管控不力 9日宣布對美報復性關稅

2025/3/5 07:37（3/5 07:53 更新）
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墨西哥總統薛恩鮑姆。（路透社）
墨西哥總統薛恩鮑姆。（路透社）
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市4日專電）墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日宣布，本週日（3月9日）將宣布對美國商品徵收報復性關稅的具體措施，以反制川普對墨西哥課徵25%的關稅。

薛恩鮑姆4日上午在首都墨西哥市（Mexico City）市中心廣場的公開集會中，駁斥川普指控墨國打擊毒品不力，因此施以懲罰性關稅的說法。她反批毒品問題，是美國政府咎由自取。

薛恩鮑姆強調，她的政府自從2024年10月1日開始執政以來，三個月內，墨西哥繳獲的毒品芬太尼就減少了50%。墨西哥政府更查獲超過121公噸的毒品，其中包括133萬顆的芬太尼藥丸，還破獲了329個製造安非他命的非法實驗室以及近7000支的槍枝。

薛恩鮑姆並提出數據反控美國，2019年至2024年在美國邊境因為販賣芬太尼而被逮捕的人當中，有80％是美國公民。另一方面，今年1月8日，美國司法部承認美國向墨西哥販運武器的問題嚴重，因為墨西哥查獲的高殺傷性武器中，有74%非法來自於美國。

薛恩鮑姆也表示，因為鴉片類藥物（例如芬太尼）所引發的危機，始作俑者就是美國食品藥物管理局（FDA）的藥品審核不負責任。她指出，在美國本土針對一家製藥公司的審判案例中證實，首款大規模銷售與推廣的鴉片類藥物，就是藥廠透過竄改資訊，獲得FDA核准。

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儘管薛恩鮑姆擺出強硬姿態回擊，但美墨兩國之間的關稅戰似乎還有對話空間。3月6日星期四薛恩鮑姆將與美國總統川普舉行電話會議，討論關稅問題。如果未能達成協議，她呼籲星期天所有民眾一起前往市中心廣場，共同參與宣布對美國實施關稅報復的公開集會，展現墨西哥人民團結的力量。

而墨西哥各州州長以及市長，也發表聯合聲明，拒絕美國施加25%關稅，並且共同支持總統薛恩鮑姆所領導的政府，採取行動捍衛國家和人民的利益。（編輯：陳承功）1140305

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美國總統川普重返白宮以來祭出多項關稅措施。（中央社製圖）
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