加拿大：即刻對美國300億加幣進口商品課25%關稅

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（中央社渥太華4日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天告訴記者，加拿大對價值300億加幣（約新台幣6789億元）的美國進口商品課徵25%關稅，立即生效。

路透社報導，在美國總統川普（Donald Trump）宣布對墨西哥和加拿大輸美商品加徵關稅的數小時後，杜魯道宣布了這項消息。

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杜魯道針對美國關稅表示：「今天徵收這些關稅，絕對沒有任何正當理由或必要性」，並補充說加拿大將在世界貿易組織（WTO）和透過美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）挑戰美國的這些措施。

他強調，若美國維持這些關稅，加拿大將於21天內對價值1250億加幣的其他美國進口商品徵25%關稅。（譯者：洪啓原）1140305