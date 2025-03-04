反制美再加關稅 中國將15家美實體列出口管制名單

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（中央社台北4日電）美國對中國再加徵10%關稅，措施今午開始。中國商務部今午發布，將15家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向它們出口兩用物項，措施由今天開始。

中國商務部今午發布，根據中國出口管制法和中國兩用物項出口管制條例等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將15家美國實體列入出口管制管控名單。

措施包括禁止向該15家美國實體出口兩用物項，正展開的相關出口活動應立即停止；若有特殊情況確需出口，經營者應向商務部申請。措施今天起正式實施。

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被中國商務部列入出口管制名單的實體，包括萊多斯公司（Leidos）、吉布斯和考克斯公司（Gibbs&Cox, Inc.）、監控研究公司（IP Video Market Info, Inc.）、SourceMap公司（Sourcemap, Inc.）、斯凱迪奧公司（Skydio, Inc.）、急速飛行公司（Rapid Flight LLC）、紅色六方案公司（Red Six Solutions）、護盾人工智慧公司（Shield AI, Inc.）、浩劫人工智慧公司（HavocAI）、尼羅斯科技公司（Neros Technologies）、Group W公司（Group W）、愛爾康公司（Aerkomm Inc.）、通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）、通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）、空境公司（Aero Vironment）。

兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140304