川普：對加墨加徵25%關稅3/4生效 已無談判餘地

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天說，墨西哥或加拿大沒有機會避免於明天起被加徵25%關稅；在北美可能出現新經濟壁壘的情況下，金融市場呈現動盪走勢。

路透社報導，川普在白宮表示：「他們必須被加徵關稅，所以他們要做的，坦白說，就是在美國境內興建車廠和其他設施，這樣他們就不會被加徵關稅。」

他說，現已「沒有任何餘地」洽談藉由遏止類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）流入美國以避免關稅的協議。

川普還表示，從4月2日起，對美國產品課徵關稅的國家將被課徵對等關稅。

川普發表這番言論後，美股道瓊工業指數收盤下跌1.58%，標準普爾500指數下挫1.78%，那斯達克指數下滑2.47%。

企業執行長和經濟學家認為，川普課徵關稅的行動涵蓋美國每年從加墨進口逾9000億美元的商品，將嚴重衝擊高度整合的北美經濟。

新關稅措施從美東時間4日生效，屆時加拿大和墨西哥將被徵收25%關稅，加拿大能源將被徵收10%關稅。

墨西哥官員未立即回應置評請求。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）告訴記者，渥太華準備回應。她說：「（白宮）橢圓形辦公室出現一些不可預測和混亂的情況，我們將因應處理。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在有線電視新聞網（CNN）節目中表示，加墨在邊境安全上雖有所進展，但還須做得更多以遏止芬太尼流入美國。

此外，由於芬太尼相關問題，預料美國明天起對中國進口產品課徵的關稅將從10%調高至20%，除非北京遏止芬太尼走私進入美國。盧特尼克未提到對中國關稅的任何可能改變，這些關稅將影響每年約4390億美元的進口產品。

墨西哥先前在最後關頭達成協議，部署數以千計軍人至北部邊境，避免了川普的首輪關稅措施。墨西哥也加強打擊毒品，並暗示將對中國進口商品採取新措施。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）昨天在記者會上說，靜待川普決策，但如果美國加徵關稅，墨方將有所回應。

薛恩鮑姆表示，「我們有B、C、D計畫」，但未提供任何細節。她說，與美方協調處理貿易和芬太尼走私問題的過程一直「非常良好」。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），2023年美國有7萬2776人因合成類鴉片藥物而死，主要是芬太尼所致。

繼過去一個月宣布一系列關稅措施後，川普本月1日又增加另一項貿易行動，針對木材和木製進口產品啟動國家安全調查，此舉可能導致高額關稅，已面臨美國14.5%軟木材關稅的加拿大將受到特別嚴重的打擊。

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川普上週下令針對課徵數位服務稅的國家重啟關稅調查，提議對中國製船隻每次進入美國港口徵收高達150萬美元費用，並對銅進口產品展開新的關稅調查。

川普還計劃提高美國的「對等關稅」，以對應其他國家的關稅稅率，抵銷這些國家的其他貿易壁壘，此舉可能嚴重衝擊歐盟，因為歐盟國家課徵增值稅。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140304