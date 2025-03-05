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立院新會期召委民進黨8席國民黨7席 民眾黨交通委員會獲1席
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立院新會期召委民進黨8席國民黨7席 民眾黨交通委員會獲1席

2025/3/5 09:26（3/5 09:38 更新）
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圖為2020年立法院舉行召委選舉，立委將選票投入票匭。（中央社檔案照片）
圖為2020年立法院舉行召委選舉，立委將選票投入票匭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華、郭建伸、林敬殷、王揚宇、劉冠廷、王承中台北5日電）立法院新會期各常設委員會今天舉行召委選舉，8個委員會都是經推舉方式選出召委，民進黨拿下8席；國民黨在交通委員會禮讓給民眾黨，因此國民黨獲7席、民眾黨獲1席召委。

第11屆立法院第3會期已開議，今天舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設2席召委，由於召委可決定該委員會議程，各常設委員會的召委席次更是朝野黨團的兵家必爭之地。

立法院內政委員會推舉民進黨立委張宏陸、國民黨立委牛煦庭擔任召委。外交及國防委員會推舉民進黨立委沈伯洋、國民黨立委黃仁擔任召委。

經濟委員會推舉民進黨立委蔡易餘、國民黨立委謝衣鳯擔任召委。財政委員會推舉民進黨立委賴惠員、國民黨立委賴士葆擔任召委。

立法院社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨立委劉建國、國民黨立委蘇清泉擔任召委。教育及文化委員會推舉民進黨立委林宜瑾、國民黨立委葛如鈞擔任召委。

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司法及法制委員會推舉民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委吳宗憲擔任召委。

由於國民黨團禮讓，立法院交通委員會推舉民進黨立委許智傑、民眾黨立委林國成擔任召委。（編輯：蘇龍麒）1140305

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