立院5日協商總預算覆議案 卓榮泰盼能向國會說明

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（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院朝野黨團5日將協商總預算案、財劃法修法覆議案相關事宜。行政院長卓榮泰今天受訪說，期待能充分、公開地向國會說明，也希望說明後能讓國會有重新檢視中央政府總預算案的機會。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議，而立法院朝野黨團5日將協商覆議案相關事宜。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對上述議題進行說明。

卓榮泰說，目前已在覆議程序當中，希望能對國會說明，也期盼針對問題來看待、解決問題。

卓榮泰指出，對於總統府、監察院、行政院甚至很多部會，已經因為預算的刪減或凍結，使得行政工作遭受相當大的障礙，因此希望在野黨團能用這樣的角度來正視未來在覆議案中，是否要重新審議，要不要給所有公務員在執行公務時，能一心一意為國服務，而非處心積慮地東減西減，這樣對行政效率來說絕對是負面，也降低對人民的服務。

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卓榮泰表示，期待在覆議程序時，能充分、公開地向國會說明，也希望說明後，國會有重新檢視中央政府總預算案的機會，這才是在憲政體制下應有的途徑。

立法院職權行使法第33條規定，覆議案不經討論，即交全院委員會，就是否維持原決議予以審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請行政院長列席說明。（編輯：蘇龍麒）1140304