藍主張普發現金1萬元 卓榮泰：會朝提對案方向走

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北4日電）去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張全民普發現金新台幣1萬元，國民黨立委林德福今天在總質詢時表示，行政院若有其他想法，應提出對案送立院討論，行政院長卓榮泰在備詢時允諾，會朝這個方向走。

林德福下午在立法院施政總質詢時指出，民調顯示有超過6成民眾支持還稅於民，普發現金1萬元，民眾也希望政府如果不能好好運用這筆錢來還債，或挹注健保、勞保，乾脆普發現金；國民黨即將提出稅收超徵全民共享發放現金特別條例，建議行政院提出對案到立法院審查。

卓榮泰解釋，實徵數超過預算數，屬於中央的有3757億元，當然若全數發放給民眾，大家一定百分百贊成，但政府不應只能這樣做，要考量到國家長遠發展與計畫。若將這樣的計畫拿出來與民眾、立法院討論並得到支持，那才是一個國家財政長遠該做的工作。

卓榮泰也說明，3757億元要怎麼使用，各部會都有想法，應一部分幫助社會最需要幫助的人、一部分壯大台灣力量、另一部分考慮社會目前需要用到什麼方向，希望不要讓其成為固定的使用方式，這對國家是不好的。

林德福強調，只要提出法案，大家可以在委員會討論，最後形成共識再送到院會。卓榮泰表示，他了解林德福的講法，也謝謝用心，「我們朝這個方向來走」。

此外，林德福詢問，美國總統川普（Donald Trump）拒承諾出兵保衛台灣，這是為緩和兩岸情勢緊張，還是為了向中國示好，對台灣而言，採取戰略清晰還是戰略模糊好。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰回應，重視每次國際局勢談話，但不會拘泥於哪一次內容重點，就斷定是政策改變；美國對中政策以及印太政策是長期穩定的，過程中台灣扮演關鍵角色，如何加強自己的國防力量，才是自主權力要做到的事。

列席備詢的國防部長顧立雄強調，美國長期採模糊政策，因為不想將話說死，即使前美國總統拜登談話，事後也有所調整，美方還是要維持一貫的戰略模糊政策，因爲這更具嚇阻效果，讓中國無法輕易認定，一旦對台全面進犯，沒有把握美國不會介入，也因此當中國要進行全面侵台計畫的計算上，會變得非常複雜。（編輯：林興盟、張若瑤）1140304