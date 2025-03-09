普發現金1萬？ 財部：若未考量預算收支恐有舉債疑慮

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（中央社記者張璦台北9日電）立委主張普發現金，財政部表示，在稅收優於預期的年度，總預算併計特別預算後，整體不一定會有賸餘，若僅以稅收全年實徵數達當年度預算編列數120%，或實徵數大於預算新台幣3000億元為普發現金發放條件，卻未考量整體預算收支，恐有舉債發現金的疑慮。

113年度全國稅收實徵數再創新高，國民黨主張全民普發現金1萬元，提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，立法院財委會預計於10日舉辦「稅收超徵還稅於民公聽會」。

根據財政部書面報告指出，有關立法委員擬提案修正預算法，增訂稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%，或法定賦稅收入實徵數大於預算3000億元時，應辦理普發現金，但賦稅實徵數大於預算數是全國賦稅收入合計數，全國合計數要扣除依法撥入中央特種基金，及依財劃法撥付地方政府後，才是中央政府可運用部分。

財政部指出，籌編113年度稅收預算數時，有參考「稅收估測專案小組」專家及學者意見，綜合考量國內外經濟情勢及經濟成長率，並參考近年實徵情形、稅制調整後續影響等因素，核實推估編列。

不過，財政部表示，預算編列至實際執行存有1年多的時間落差，加上近期國內外經濟變化大，使預算編列當時所使用的推估基礎、關鍵因子與其預測值未能涵蓋這些變數，造成估測值與實際值發生落差。

財政部指出，稅課收入優於預期均是依法徵收，並無外界以「超收」之名誤解為超過本應課稅的金額，衍生出還稅於民之議。

財政部進一步說明，台灣預算制度是以總預算搭配特別預算方式，為順利推動一般政務並兼顧緊急重大政事需要，各年度總預算及特別預算編列情形不一，所以若年度稅課收入執行優於預期，總預算併計特別預算後，整體預算執行並不一定有賸餘。

同時，若僅以稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%，或大於3000億元時為普發現金發放條件，而未考量整體預算收支情形，恐有舉債發現金的疑慮。

財政部表示，稅課收入優於預期時，依預算法規定，一律解繳國庫，不得逕行坐抵或挪移墊用；同時，公共債務法規定，要視歲入執行狀況，於當年度預算原編列債務的償還數外，增加還本數額。為利財政穩健，並考量政府總體財政收支餘絀情形，稅課收入優於預期的運用應依現有規定辦理。

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以113年度為例，中央政府總預算稅課收入實徵數大於預算數3757億元，財政部優先用於減少舉債，即113年度原編列債務舉借1571億元未舉借；同時，執行債務還本預算數及增加還本合計1358億元，較預算數增加208億元。

財政部強調，歲入歲出賸餘扣除債務還本後的收支賸餘，將累計至歲計賸餘，供未來施政財源，提升財政韌性，因應氣候變遷、地緣政治風險等不確定因素挑戰，而歲計賸餘的運用，均須依程序納編預算，受立法院監督。（編輯：林淑媛）1140309