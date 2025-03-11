總預算覆議案 卓榮泰：通過覆議是唯一解救的方法

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中央社記者林敬殷台北11日電）立法院全院委員會今天審議行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，行政院長卓榮泰答詢時表示，從來沒有遇過這樣的刪減法，「刪減數超出預算數，叫我們怎麼調整？」他說，通過覆議、重新審議是唯一解救的方法。

立法院今天召開全院委員會審議行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，並邀請卓榮泰及行政院各部會首長赴立法院報告及備詢。

民進黨立委賴瑞隆表示，現在全台正在大罷免，國會亂象是人民發動大罷免的原因，刪減數超過預算數，刪除預算講不出道理，亂刪、亂砍預算，癱瘓政府運作，讓政府無法運作。

卓榮泰指出，他在1999年來到立法院，也待了4、5年，「從來沒有遇過這樣的刪減法」，不管是面對國民黨的行政院長或是民進黨的行政院長，預算到最後會非常的嚴謹寫出每一個數字，那就是最終數字，三讀的時候也只能修改標點符號，連數字也不能動，這才是預算的意義。

卓榮泰列舉司法院預算為例表示，刪減數超出預算數，舉其中的司法院，派員出國計畫跟交通運輸設備，在野黨提案刪減後，合計超過預算數新台幣391萬元，「這要叫司法院怎麼辦？」

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卓榮泰指出，不只司法院，還有外交部、監察院、內政部國土署、行政院本部、農業部、中選會，刪減數超過預算數，「叫我們怎麼去調整呢？」「我們能夠把它減回來嗎？還是自己補上來？」通通不行。

卓榮泰說，通過覆議、重新審議是最好的一個方式，在他認為，也是唯一解救的方法，若不提覆議是完全失職。（編輯：蘇龍麒）1140311