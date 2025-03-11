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總預算覆議未過提釋憲？ 卓榮泰：會有其他憲政救濟

2025/3/11 11:13
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（中央社記者林敬殷台北11日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，期待總預算覆議案能成功，但她感到相對悲觀，如果當違憲亂政成為慣例，依憲提請釋憲就是義務。行政院長卓榮泰說，依照憲法程序是行政院的義務，行政院是唯一有權利提請覆議的機關，當然也會有其他的憲政救濟。

立法院今天召開全院委員會審議行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，並邀請卓榮泰及行政院各部會首長赴立法院報告及備詢。

吳思瑤說，罷免風潮全台串聯，與其「想空想縫」（台語，意即想盡辦法），用公投綁罷免，或是倒閣換罷免，支持覆議案是挽回民心的最好機會，實踐民生第一，讓人民看到在乎人民福祉，她問卓榮泰，要不要再次對在野黨喊話。

卓榮泰表示，誠心誠意期待立委能用更理性的態度，真正審視整本總預算，不合理的地方，誠心接受刪減預算的各項理由，但也應該聽聽各部會及其他各院及總統府，對編列預算當時的想法及未來執行的想法。

吳思瑤列舉在野黨刪減預算多處違憲之處，並表示，立法院過去的預算解凍案有8成，甚至9成都是在年底，這次還要提到院會解凍，對未來解凍是否悲觀。

卓榮泰表示，這樣的解凍程序很難達到，如果有必要，政府也會準備好，但現在所準備的還是盡快把覆議案通過。

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吳思瑤指出，期待覆議案能夠成功，但她感到相對的悲觀，因此，如果違憲事實，當違憲亂政成為慣例，當違憲亂政成為慣例，依憲提請釋憲就是義務，後續的下一關，釋憲應該是行政院啟動的準備。

卓榮泰表示，稍早書面報告時，也有在野黨立委頻頻點頭，期待這個點頭代表在野黨立委對自己在立法院行使職務的態度，希望明天投票有些立委也可以支持總預算覆議，不是支持照全本通過，是重新審視，合理刪減還是有的。他說，依照憲法合法合憲程序都是行政院的義務，行政院是唯一有權利提請覆議的機關，也會有其他憲政救濟。（編輯：蘇龍麒）1140311

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