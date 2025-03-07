立法院刪減預算 海基會：臨時人員遇缺不補

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（中央社記者李雅雯台北7日電）立法院刪減政府總預算，海基會業務費用縮減。海基會今天表示，將循多方「開源節流」，例如縮小陸生活動規模、臨時人員遇缺不補，目前也正致力於盤點、規劃開源方向。

海峽交流基金會（海基會）7日下午召開背景說明會，由副秘書長黎寶文主持。這也是黎寶文接任海基會發言人一職後，第一次主持背景說明會。

黎寶文表示，立法院刪減政府總預算，海基會業務費使用受到嚴重限制，目前持續檢討、調整各個業務單位的工作，未來將循多方開源節流。例如在台陸生聯繫工作將有所調整，活動可用金額將調降，以保持必要聯繫為主。

黎寶文再舉例台商與台商子女活動。他提到，受限於業務費用，將會縮小活動規模與盡量地改以室內座談、茶會等活動為主，減少過夜參訪或餐會；台商諮詢與相關法律諮詢會維持，不過服務時間將有所調整。

黎寶文提到，為了達到節流效果，文書驗證的服務人力得做更有效運用，臨時人員將遇缺不補；24小時緊急服務專線從10日起縮減服務時間，不再是24小時服務，推估影響範圍不會太大，根據過往觀察，深夜時段服務案量甚少。

他表示，為了降低人事費用，董事會先前也在加薪案部分有所斟酌，基層工作人員維持3%調薪幅度；董事長、秘書長、副秘書長等沒有進行任何加薪調整，其他主管包括處長與科長部分，調薪幅度1%；關於開源部分，尚在研擬、討論中。

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黎寶文強調，行政院對於總預算案提出覆議，希望立法院能夠秉持理性的審議精神，讓海基會有正常運作的可能性。

海基會社群專頁日前公布，由於立法院刪減政府總預算約2075億元，政府補助海基會預算也遭大幅刪減，在有限的業務經費下，24小時緊急服務專線服務時間縮減，10日起調整為每天上午8時30分至下午8時30分。（編輯：呂佳蓉）1140307