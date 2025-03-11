立院處理總預算覆議案 卓榮泰盼理性討論、回歸合理[影]

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（中央社記者陳俊華台北11日電）行政院長卓榮泰今天說，114年度總預算刪減總數有爭議，且刪減幅度、金額創新高，針對特定機關及項目刪減影響運作，凍結金額比前3年平均增加9倍，窒礙難行；期待理性討論，讓總預算回歸合理，盼覆議案能成立。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提民國114年度中央政府總預算覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

卓榮泰口頭報告時表示，往年總預算案立法院三讀內容，包含總刪減數及審查後歲出總額，這次並未宣讀。依立法院宣讀內容刪減新台幣2076億餘元，但行政院主計總處計算，僅刪減1439億餘元，兩者數字不同。另外要求行政院自行調整刪減數高達636億餘元，有違權力分立原則。

卓榮泰說，總刪減數比前3年平均增加6倍，已衝擊業務運作，部分刪減提案的刪減數已逾原編預算案數。以外交部為例，114年度編列「媒體政策及業務宣導費」1億1127萬元，但立法院審查報告刪減總數達1億4080萬5000元，已超出預算數2953萬5000元，顯不合理。

卓榮泰指出，刪減集中特定機關業務費，包括監察院刪減2.34億餘元、不當黨產處理委員會刪減0.12億餘元，另凍結0.02億餘元、行政院刪減1.54億餘元，另凍結1.3億餘元、總統府刪0.46億餘元，另凍結2.15億餘元，已影響機關基本運作。

卓榮泰表示，大陸地區旅費統刪80%，國外旅費及出國教育訓練費統刪60%，台灣跟國際連結因此中斷；媒體宣導費統刪60%，無法對外進行必要說明；特別費統刪60%；一般事務費通刪10%，是往年的2到3倍。

卓榮泰說，預算凍結金額比前3年平均增加9倍，解凍條件很多都要到院會處理。經主計總處核算結果，凍結數高達1381億餘元，多項凍結案的解凍條件難以達成；過去20多年來，大多數最後一筆解凍時間都在11、12月，一筆預算拖到年底才解凍，等於是整年無法動彈。

卓榮泰表示，今年遭凍結的金額更多、案件更多、程序更難，要如何面對解凍程序。另外主決議要求各機關政策宣導費用，單一廠商得標金額不得超過5%，如果是50萬元的標案，要由20家廠商才能得標，「在執行上，各位委員先進，你們認為這樣有可能嗎？」

卓榮泰說，立法院刪除撥補台電1000億元，是因俄烏戰爭導致燃料價格上漲，台電先行吸收民生電價所造成的虧損，累積虧損逾4200億元，這只是補貼過去的政策虧損，並不是補貼哪家廠商。

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卓榮泰表示，若無法撥補台電1000億元，勢必只有舉債、調高電費等方式，對民生、國家財政造成沉重負擔，對產業競爭也非常不利。期待立法院能同意113、114年度的撥補，若無法獲得支持，將迫使台電面臨調漲電價的壓力，立法院的決議將對民生產業造成重大影響，請立法院再次審慎為民生產業考慮，切勿造成民生物價和產業發展的雙重負擔。

卓榮泰說，期待有更多理性討論，讓總預算回歸到合理，不要針對特定機關、特定項目，不要有高額度刪減、凍結，而且提出那麼難的解凍條件。行政院將本於撙節原則，不浪費國家資源，對人民、國會直接負責，大家對行政院的提醒都謹記在心，懇請立委支持，讓覆議案能成立。（編輯：蘇龍麒）1140311

影片來源：國會頻道