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川普回鍋白宮首次國會演說 強調美國夢再度燃起不可阻擋
首頁 / 政治

美議員對刪國防預算疑慮 國民黨：支持適度軍事投資

2025/3/5 10:19（3/5 10:35 更新）
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圖為去年7月國軍漢光演習，在衡山指揮所下達演習命令後，下午官兵在淡水河進行河道阻絕設置，國軍於河岸上進行整備。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北5日電）美國聯邦參議員對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮。被點名的國民黨回應表示，強化國防是國民黨一貫秉持「2D戰略」的首要關鍵，國民黨支持適度、有效的增加國防預算與軍事投資，毫無疑義。

美國聯邦參議員蘇利文今天對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。準國防部次長柯伯吉表示，他對台灣立法院刪減軍費感到非常不安（profoundly disturbed），此事已成為民主、共和黨私下常討論的議題。

對此，國民黨回應表示，強化國防是國民黨一貫秉持「2D戰略」的首要關鍵，國民黨支持適度、有效的增加國防預算與軍事投資，毫無疑義。

國民黨認為，應對台海安全威脅，維繫區域和平穩定，強化國軍戰力乃是增加國防預算的主要衡量關鍵。

國民黨指出，對於美國「台灣關係法」所陳述的台美軍事安援合作以及對美軍事採購，只要符合台灣防衛利益與需求，一向全力支持。

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國民黨是最大在野黨，也是國會多數黨，當然以提升國軍戰力，增進官兵福祉為考量。

國民黨表示，日前更積極由立法院黨團提出「軍人待遇改革四法案」，盼提高薪資與福利，解決國軍人力不足問題，足見國民黨對於國防支出的重視。（編輯：蘇龍麒）1140305

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