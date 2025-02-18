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路透：台灣考慮向美國採購70億至100億美元軍武
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路透：台灣考慮向美國採購70億至100億美元軍武

2025/2/18 03:09
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（中央社華盛頓/台北17日綜合外電報導）路透社引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍武，期盼在中國持續對台施加軍事壓力之際贏得美國總統川普政府的支持。

有3位不具名的知情消息人士向路透社透露，台灣正在跟華府方面商談軍購。

其中一名消息人士聲稱，這項軍購計畫目的是向美國表明台灣致力於防務。

另一位消息人士指出，該軍購計畫將包含岸防巡弋飛彈（CDCM）以及高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭。

這名消息人士還說：「如果金額低於80億美元，我會相當驚訝。應該介於70億至100億美元（約新台幣2290億至3270億元）之間。」

白宮沒有立即回覆路透社的置評請求。美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）日前曾表明，他希望加快交付武器給台灣。

針對軍購具體內容，台灣國防部拒絕評論，但表示正致力於發展國防。

國防部提到，能落實強化軍隊目標的任何武器和軍備，都被列為出價購買目標。

第3位知情人士指出，台灣計劃提出一項特別國防預算，優先著重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備以及反無人機科技。

其中一名消息人士還說，台灣不認為川普（Donald Trump）正尋求與中國國家主席習近平達成出賣台灣利益的「大交易」。該消息人士稱，川普更關心的是要對半導體課徵關稅。

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另外，這3位消息人士向路透社表示，儘管美國其他外交職位有重大調整，但美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）將續任現職。

路透社詢問谷立言的職務狀況，美國國務院則沒有立即回應。（譯者：陳彥鈞）1140218

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