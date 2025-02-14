賴總統：將編特別預算 拚國防預算達GDP3%以上

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北14日電）為因應時局，總統賴清德上午召開國安高層會議後指出，新的一年將優先推動3大工作，包含為展現保衛國家決心，將持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，並優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。

賴總統今天在國安高層會議後發表敞廳談話指出，新的一年將優先推動3大工作，首先，為展現保衛國家決心，將持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。

第二，為了防制中國統戰、滲透、認知作戰等，將持續推動國安法制改革，藉以增強社會抵抗力促進內部團結；第三，經濟秩序重建部分，政府將採取立足台灣布局全球、強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

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川普下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，擬對晶片課關稅，並再次點名台灣搶走美國的晶片生意。

為應對美方經貿政策調整，賴總統上午邀集行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮等國安與財經部會首長召開國安高層會議，討論應對策略，並發表敞廳談話。（編輯：林淑媛）1140214