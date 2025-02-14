賴總統：擴大對美投資採購 提全球半導體民主供應鏈倡議

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北14日電）為因應時局，總統賴清德上午召開國安高層會議後指出，台灣將擴大對美投資與採購，促進雙邊貿易平衡，同時也會提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性且多元化的半導體供應。

川普下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，擬對晶片課關稅，並再次點名台灣搶走美國的晶片生意，為因應時勢變化，賴總統今天在國安高層會議後發表敞廳談話。

賴總統說，台灣一直是美國半導體產業最重要合作夥伴，台灣對美直接與間接投資都大幅提升，截至2024年超過1000億美元，創造近40萬工作機會，且近兩年對美國投資都在台灣對外投資4成以上，對中國占比也降低，美國已經是台灣最大的投資對象。

賴總統表示，政府正啟動相關規劃，將依據國家發展以及建立安全供應鏈體系需要，由政院全面盤點台美貿易合作機會，盼透過雙方緊密合作，擴大對美投資與採購，促進雙邊貿易平衡，強化台灣企業對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業全球布局與壯大。

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他進一步強調，面對川普對台灣半導體產業的關切，政府將審慎應對強化溝通增進理解，協助業者因應，也將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與美國等民主夥伴共同致力打造更具韌性且多元化的半導體供應鏈，並建立AI晶片產業鏈全球聯盟，打造高階晶片民主供應鏈，展現國際合作共創新局面。

賴總統說，面對川普各項新政，台美將秉持互惠雙贏精神，保持緊密溝通協商，讓美方新政府更完整了解台灣是美國重建製造業，以及鞏固高科技領導過程中不可或缺夥伴，台美合作將創造雙贏。（編輯：林淑媛）1140214