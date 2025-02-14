加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
台美半導體前景
新聞專題
台美半導體前景2/28
首頁 / 國際

傳川普計劃修改晶片法條件 可能延後發放補助

2025/2/14 11:52（2/14 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）兩名知情人士告訴路透社，白宮正尋求重新談判美國「晶片法」（CHIPS and Science Act）的補助條件，並暗示部分半導體補助款可能會延後發放。

消息人士還表示，新政府正在審查根據2022年通過的法案所批准的計畫。「晶片法」旨在透過390億美元的補助，提升美國國內半導體生產能力。

消息人士指出，美方在評估並修改現有要求後，計劃重新協商部分協議。目前尚不清楚可能的變更範圍，以及這些變更會如何影響已達成的協議。此外，目前尚不確定當局是否已經採取任何行動。

台灣半導體公司環球晶圓發言人彭欣瑜在致路透社的聲明中表示：「晶片計畫辦公室（CHIPS Program Office）已通知我們，若干條件與川普總統的行政命令和政策不符，現在正對所有晶片直接補助協議（CHIPS Direct Funding Agreements）進行審查。」

環球晶圓表示，尚未直接收到美方有關補助條件或條款變更的通知。環球晶圓預計將獲得美國政府的4.06億美元補助，用於德州和密蘇里州的投資計畫。目前這筆補助只有在今年稍晚達成特定里程碑後才會發放。

根據協議，每個補助對象的條件與達標要求皆有所不同。

4名知情人士告訴路透社，白宮對構成「晶片法」390億美元產業補助的許多條款感到擔憂。

其中一名消息人士表示，白宮也對一些接受「晶片法」補助後，仍宣布在中國等地進行大規模海外擴張計畫的企業感到不滿。根據該法案，企業可以在中國進行某些投資。

舉例來說，英特爾（Intel）去年3月表示獲得「晶片法」的大規模補助後，就在10月宣布對中國的一座封裝測試基地投資3億美元。

許多獲得「晶片法」補助的最大受益者，包括英特爾、台積電、三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）都在中國擁有大型製造廠。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英特爾透露，已收到「晶片法」資助的兩筆款項，總額達22億美元，但拒絕置評。

台積電發言人則表示，公司在新政府上任前，已根據協議中的里程碑條款收到15億美元補助。對於川普政府可能修改協議的問題，發言人未作回應，但表示公司將持續與晶片計畫辦公室保持聯繫。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1140214

#川普
#三星電子
#政府
#台積電
#白宮
#英特爾
延伸閱讀
英特爾宣布成都基地擴產 擴大伺服器晶片封測業務再稱台灣搶走晶片生意 川普：若不回來我們會很不高興川普若對台晶片徵稅 專家：致美經濟孤立、有利中國環球晶德州與密蘇里州新廠 獲美國商務部4億美元補助川普點名搶晶片生意 專家建議台積電在美設先進封裝
川普
法新社：一通與蒲亭電話 川普顛覆美對烏政策川普對等關稅談判開跑 韓「無元首」恐成弱點
台美半導體前景
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普擬對台灣晶片課關稅 前國安顧問波頓：只會更糟【專訪】
41
更多編輯台推薦新聞：