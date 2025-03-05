川普國會演說緊咬美國優先 民主黨居少數難阻強勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約4日專電）全面控制國會與行政部門的美國總統川普，今天意氣風發地在國會發表演說。川普一改歷屆總統尋求兩黨共識的和緩風格，強勢細數上任後改變美國與全球秩序的成就，民主黨議員只能低調舉牌表達反對立場。

川普（Donald Trump）第二任期當選後首度在國會演說，長達近100分鐘的演說以上任一個多月期間的國內事務為主，包括強化邊境管制、遣返非法移民、條列美國國際發展總署（USAID）爭議海外支出、終止「多元、公平及包容」（DEI）計畫等改變美國社會與聯邦政府的政策與成果。

經濟上，川普說明各項減稅計畫，重啟美國造船業，及吸引日本軟銀與台灣台積電等外國業者投資美國的成績。

國際事務上，川普再度說明將收回巴拿馬運河，歡迎格陵蘭加入美國，終結烏克蘭戰爭。美國將於4月2日向歐盟、印度、韓國等徵收對等關稅。

川普詳細介紹共和黨陣營邀請出席的來賓，包括遭非法移民暴力殺害罹難者家屬、競選槍擊事件亡者家屬，運動賽事中與跨性別者競賽受傷女性、罹患癌症兒童、西點軍校錄取者等，都與川普政府政策有關。

挾著總統選舉大勝，共和黨掌握國會兩院，保守大法官占最高法院多數等優勢，川普一反過去美國總統在國會演說擴大兩黨共識的溫和作風，無視居兩院少數的民主黨議員舉牌抗議，意氣風發細數「美國優先」政策與清除華府沼澤的成果。

民主黨議員僅能在川普演講中，舉起「馬斯克（Elon Musk）偷竊」、「詐騙」、「解救退伍軍人」等小標語，抗議川普上任後透過行政命令，強力執行民主黨難以阻攔的政策，全程未見起立鼓掌。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

強烈反對川普的民主黨資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）、前國會議長裴洛西（Nancy Pelosi）及無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）等，只能表情嚴肅的看著川普演說「美國回來了」、「迎向黃金年代」、「還只是開始」等口號。

川普上任一個半月，揮刀大砍聯邦政府機構，強力遣返非法移民，改變長期外交政策，向盟邦徵收關稅等，均繞過國會立法以行政命令執行。居國會兩院少數的民主黨僅能表達反對立場，無法阻擋政策執行，爭議閣員人選也陸續獲國會同意。（編輯：唐佩君）1140305