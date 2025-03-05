川普超越柯林頓 國會聯席會議演說創下最長紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天晚間發表現代史上最冗長的國會聯席會議演說，超越前總統柯林頓（Bill Clinton）之前的紀錄。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普從頭到尾向國會參眾兩院發表了近100分鐘的演說，中間一度遭德州民主黨聯邦眾議員葛林（Al Green）打斷。葛林在川普剛發表演說不久便大聲質問他，之後被警衛官請出場。

根據加州大學聖巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）的美國總統計畫（The American Presidency Project），在川普今天發表演說前，前總統柯林頓2000年對國會發表的國情咨文演說創下最長時間紀錄，超過1小時又28分鐘。

川普這場演說是他在第2個任期首次對國會發表演講，嚴格來說不被視為國情咨文演說，因為國情咨文演說是保留給總統任期的餘下3年發表，讓總統能回顧執政至今的情況。

但川普對國會發表的聯席會議演說，是自1981年的雷根（Ronald Reagan）總統以來，每位總統在上任不久後都會發表的演講，作用類似於國情咨文。

透過 Google News 追蹤中央社

美國總統計畫的紀錄可追溯到前總統詹森（Lyndon Johnson）1964年對國會發表的首場演說，當時他是在約翰．F．甘迺迪（John F. Kennedy）遭暗殺後上任的不到幾個月發表。

在川普發表今天的演說前，柯林頓的演說為所有現代總統中最長，但川普在第一個任期每次對國會發表的演說，平均時間已是最長。在上一個任期，他平均發表超過1個小時又20分鐘的演說，而柯林頓在第2任的平均演說時間為1個小時又14分鐘。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140305