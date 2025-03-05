川普國會演說重點一覽 重申反跨性別、稱格陵蘭一定會到手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天向國會兩院聯席會議發表演說，以下是路透社和法新社彙整的演說要點。川普重返白宮這6星期已徹底改變美國數十年來的外交及國內政策，還突破了總統職權的界限。

民主黨議員被請出場 議會現粉紅抗議浪潮

川普今天開口沒多久，德州民主黨籍聯邦眾議員葛林（Al Green）就站了起來大嗆川普，說川普無權廢除健保計畫，還當著總統的面一直揮舞手杖，最後被請出場。

其他民主黨人則是默不作聲地抗議，高舉著寫著「錯誤」，「馬斯克偷竊」和「這是謊話！」的標語。

還有民主黨議員選擇以較為「客氣」的方式來展現抗議之情：大家有志一同選穿粉紅色系服裝。

在現場幾乎清一色藍色或灰色西裝情況下，加州民主黨籍眾議員、前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等女性議員組成的粉紅大軍，製造一股團結一致的氛圍。

她們這次選穿的色系雖不同於川普2019年國情咨文演說時所穿的白色，但異曲同工，就是要在川普演說期間，塑造出冷靜但不滿的景象。2019那一年，民主黨籍女性議員穿上白色套裝，以慶祝美國女性獲得投票權100週年。

雞蛋等物價蜻蜓點水帶過

川普之所以再度贏得總統選舉，最主要原因是美國通膨走高和雜貨等基本民生用品價格居高不下有關。不過，這並非他今天演說的頭號重點。

等到演說終於來到物價這部分，他把問題都歸咎於前總統拜登政府，且沒有提出他將如何讓雞蛋等物資價格下跌的具體辦法。他僅似是向農業部長羅林斯（Brooke Rollins） 喊話說，「部長，這方面要好好表現」。

除此之外，川普在因應高物價上並未提出太多施政措施，僅再度重提選前承諾的提升能源產量、刪減他口中的聯邦政府貪腐和浪費。

他在演說中，大讚奉命整頓聯邦政府效能的馬斯克（Elon Musk），說這位億萬富豪找出「數千億美元的貪腐」。他所說的這個數字，甚至比政府目前宣稱的還高出許多。

川普把更多時間花在討論自己在社會議題上的作為，包括重新命名墨西哥灣和阿拉斯加州一座山脈、終結政府多元政策，以及禁止跨性別女性參與女子運動競賽。

路透社點出，這些社會議題川普拿簽字筆在行政命令上簽名就可以達成，而蛋價問題的因應之道恐怕困難多了。

川普：無論如何 格陵蘭一定會到手

川普今天再度提到美國拿下格陵蘭（Greenland）的渴望，並向這片丹麥自治領地的人民喊話「我們會讓你們安全無虞」。

他說：「我們真的是因為國際社會安全而需要（格陵蘭），而我認為我們將會到手。無論如何，我們都將得到它。」他說：「攜手之下，我們將把格陵蘭帶往各位從未想像過的高點。」

巴拿馬運河 川普：美國要重掌運河

擁有巴拿馬運河港口特許經營權的香港公司「長江和記實業」，決定將旗下和記港口集團80%股份出售給美國「貝萊德」（BlackRock）資產管理公司之後，川普今天說，美國已經著手拿回巴拿馬運河。

他在演說中表示：「為了進一步加強我國國安，我領導的政府將重掌巴拿馬運河，而且已經開始這麼做了。」

美國上正軌了沒？川普 vs. 民調

川普今天演說開口就說：「美國回來了。」他並表明自1月20日宣誓就職以來，他已經扭轉了選民的態度。

他說：「現代史至今以來，相信國家正朝正確方向邁進的美國民眾人數，首度超越認為（國家朝）錯誤方向邁進的人，一個高達27個百分點的破紀錄驚人轉變，史上最大。」

不過，路透社／益普索（Reuters/Ipsos）民調並不支持總統上述說法。事實上，根據最近一項於演說前兩天所做的民調，認為國家在錯誤軌道上的美國民眾有49%，正確軌道只有34%。

鑑於川普對加拿大和墨西哥輸美商品加徵高額關稅、通膨居高不下，他在經濟議題的得分並不高。民調顯示，認同他因應物價作為的美國民眾僅1/3。認同他國際貿易作為的美國民眾僅36%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

整體來說，川普的支持率持續在44%盤旋，只比前總統拜登任期後半段最高支持率高一點。

但這仍無法阻止川普直呼拜登是「美國史上最糟糕的總統」；如果這句話是真的，路透社點出，那川普也沒好多少。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1140305