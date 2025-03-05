川普國會演說稱台積電將在美打造最強晶片 建議廢晶片法案

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（中央社記者張欣瑜舊金山4日專電）美國總統川普今天在國會演說表示「美國優先」政策奏效，並痛批拜登政府的「晶片法」是糟糕透頂的政策。他提到台積電已宣布擴大投資，將在美國境內打造全球最強大的晶片，且美國不需要提供資金補助。

美國總統川普（Donald Trump）今天在國會聯席會議發表演說，他細數上任6週來實施的各項「美國優先」政策，包括促進國內外企業擴大對美投資。

川普說，短短幾週來，「我們已經為美國帶來了1.7兆美元（約新台幣56兆元）的新投資」。

他點出多家企業，提到台積電時表示，「就在昨天，全球最大、最強的台積電公司，擁有97%的市占，宣布投資1650億美元，在美國境內打造全球最強大的晶片」。

他補充，「我們不會提供他們任何資金」，他再次批評「晶片法」（CHIPS and Science Act），表示這是一項糟糕透頂的政策，美國花了數千億美元卻毫無意義。

川普表示，「因為只要在美國設廠，他們就不用支付關稅」。

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他建議國會廢除晶片法，應該將剩餘資金用於減少國債，或其他合適的用途。

在提及台積電前，他指出日本軟銀集團（SoftBank）投資2000億美元，美國企業OpenAI和甲骨文公司（Oracle）投資5000億美元，蘋果公司（Apple）也宣布了5000億美元的投資，相信他們會在美國設廠，而不是在中國。（編輯：張芷瑄）1140305