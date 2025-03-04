台積電擴大對美國投資 現金股利增長空間恐遭壓縮

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電將對美國再投資至少1000億美元，並強調台灣、日本和德國等地投資計畫不變。台積電未來資本支出勢將隨著增加，因在手現金高達新台幣2兆1276億元，應足以支應，不過，現金股利增長空間恐遭壓縮。

台積電亞利桑那州第1座晶圓廠甫於2024年底開始量產，美國總統川普（Donald Trump）與台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。

台積電在美國的總投資金額預計達到1650億美元（約新台幣5.43兆元），引發各界高度專注與熱議。台經院產經資料庫總監劉佩真預期，台積電未來海外投資將以美國為重心。

台積電大舉擴大美國投資，市場關切台積電在台灣、日本和德國投資，以及股利政策，是否因資金資源排擠受到影響；此外，美國廠營運成本高，台積電整體毛利率是否遭到壓縮也備受關注。

台積電強調，台灣、日本等投資，以及股利政策皆不受影響。台積電持續擴大台南科學園區3奈米產能，並在新竹和高雄的科學園區建立多階段的2奈米晶圓廠，亦在台灣多個地點擴大先進封裝設施。台積電日本熊本第1座廠於2024年底開始量產，並將於2025年開始興建第2座廠。此外，台積電也在德國德勒斯登投資建廠。

因應5G和高效能運算等強勁需求，台積電自2021年起擴大投資計畫，資本支出突破新台幣300億美元，連續3年維持在300億美元以上水準，其中，2022年資本支出高達362.9億美元。

台積電2024年資本支出雖低於300億美元，仍維持在297.6億美元規模。台積電預估，2025年資本支出將進一步攀高到380億至420億美元，將創下新高，2021年至2025年資本支出累計將達到1645.4億至1685.4億美元。

在不調整台灣和日本等地投資計畫的情況下，台積電擴大對美國投資，台積電未來幾年的資本支出金額勢將欲小不易。

據台積電財報，2024年底在手現金達新台幣2兆1276億元，約646億美元，2024年自由現金流量達新台幣8701.7億元，約264億美元。市場人士認為，台積電資金應足以支應全球投資計畫，不過，因投資金額龐大，台積電現金股利增長空間恐遭壓縮。

至於毛利率方面，台積電先前預估，海外晶圓廠量產對毛利率將影響約2至3個百分點，在排除無法控制的匯率影響因素，長期毛利率仍可以達到53%以上的目標。

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台積電於美國擴增的晶圓廠、先進封裝廠及研發中心仍需要一段時間才會展開建置，市場預估，4年後才可能對台積電毛利率等財務產生影響。

產業專家表示，台積電於美國擴增的晶圓廠可能鎖定高單價和高毛利率的機敏產品市場，應不致拖累台積電整體毛利率表現。此外，因與台灣晶圓廠的目標客戶和產品有所區隔，也不會削弱台積電競爭優勢。（編輯：楊凱翔）1140304