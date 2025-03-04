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台積電擴大對美投資 郭智輝：2奈米與1.6奈米明年不會在美生產

2025/3/4 12:52（3/4 14:16 更新）
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台積電對美國擴大投資，外界關注是否影響供應鏈往美國移動。行政院長卓榮泰（中）4日與經濟部長郭智輝（左）、國發會主委劉鏡清（右）列席立法院院會，回應相關議題的質詢。中央社記者徐肇昌攝 114年3月4日
台積電對美國擴大投資，外界關注是否影響供應鏈往美國移動。行政院長卓榮泰（中）4日與經濟部長郭智輝（左）、國發會主委劉鏡清（右）列席立法院院會，回應相關議題的質詢。中央社記者徐肇昌攝 114年3月4日
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（中央社記者郭建伸台北4日電）台積電擴大在美投資，民眾黨立委張啓楷關注是否先進的2奈米製程明年可能在美生產。經濟部長郭智輝今天在立法院備詢表示，這是不可能的事，他保證明年2奈米跟1.6奈米不會到美國生產。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

立法院今天繼續進行施政總質詢。張啓楷質詢指出，這次台積電在美國擴大投資，傳出連2奈米、1.6奈米的先進製程

成熟／先進製程是什麼？

半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。

目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。

成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。

來源：國際半導體產業協會

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都會移往美國，政府是否事先掌握這次投資案，並與台積電以及美方溝通。

行政院長卓榮泰表示，政府了解產業界在全球發展布局的策略，曾密切接觸、討論，政府知道業界立場，業界知道政府需求，這是在國家最大利益情況下共同採取的全球布局策略。

張啓楷指出，媒體日前報導，郭智輝才提到會積極爭取研發中心留在台灣，但從白宮的記者會看到，不僅先進製程要過去，晶圓廠、封測廠都會增加，連研發中心都留不住。

郭智輝表示，這應該是記者聽錯，他當時是講供應鏈、半導體的研發中心留在台灣，而台積電的研發中心本來就在台灣。

張啓楷詢問，經濟部投審會屆時審查時，是否會擋下先進製程放行到海外。郭智輝表示，N-1或N+1的製程投資規定，只有對中國才採取這項措施。

張啓楷表示，2奈米晶片預計今年底才在台灣量產，但現在美國可能生產提早，這樣如何保障台灣的優勢。郭智輝說，立委的訊息可能錯誤，台積電在美國第一座廠，只有做4奈米並預計今年底生產，第二座廠今年才動工典禮，所以立委所說的假設不是那麼快就可以做。

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張啓楷也多次追問，是否能保證台積電最先進的2奈米、A16製程明年底之前不會到美國。

卓榮泰表示，今年底要量產的廠是花多少時間在台灣興建，「怎麼可能明年到美國去呢？」郭智輝隨後也表示，「這是不可能的事」，他保證明年2奈米與1.6奈米不會到美國生產。（編輯：林淑媛）1140304

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美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。台積電強調日本和台灣投資規劃不會受到影響，一切照計畫進行。中央社製圖114年3月4日
美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。台積電強調日本和台灣投資規劃不會受到影響，一切照計畫進行。中央社製圖114年3月4日
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