台積電對美投資 府：事前充分掌握確保先進製程留台

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（中央社記者葉素萍台北4日電）台積電公司計劃再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資，總統府發言人郭雅慧今天說，「政府事前已有充分掌握」；台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，確保台積電在擴大赴美投資的同時，也會將最先進製程留在台灣。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家今天在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

有關台積電公司計劃再斥資1000億美元於美國進行半導體廠等投資，總統府發言人郭雅慧向媒體表示，對於產業的海外布局，政府立場是必須有助於台灣產業的全球布局，有助於國家整體競爭力持續提升與領先，「有關本案政府事前已有充分掌握」。

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郭雅慧指出，根據產業創新條例相關規定，公司從事國外投資達新台幣15億元以上者，應事前向中央主管機關申請核准。台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，依法審查並顧及投資者及國家利益，確保台積電在擴大赴美投資的同時，也會將最先進製程留在台灣。

郭雅慧表示，為與美國等國際夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，政府將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。（編輯：林淑媛）1140304