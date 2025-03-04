台積電擴大對美投資 卓榮泰：壯大台灣是共同立場

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（中央社記者王揚宇台北4日電）台積電將對美國再投資至少1000億美元。行政院長卓榮泰今天受訪表示，凡是有助產業界全球布局、國家整體競爭力提升，政府樂觀正面看待，而根留台灣、繼續壯大台灣，這是國家、政府與產業界的共同立場。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，於會前接受媒體聯訪，針對台積電擴大對美投資至少1000億美元蓋新廠等議題，作相關說明。

卓榮泰說，台灣產業的海外發展都持續跟政府有密切接觸，也都清楚彼此的思維與發展策略，凡是有助於產業界的全球布局、有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面看待且必要時予以協助。

卓榮泰指出，這次台積電對美的階段性投資，也是在此原則下，期待能持續跟友盟國家共利、互贏、彼此合作，同時也要讓台灣在國際產業鏈保持關鍵地位、確保關鍵技術上的領先，才能持續跟所有有意願合作的國家與產業，進行有效的深化合作。

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卓榮泰指出，從川普總統第一任期開始，台灣就調整很多的經貿調適，因此對美國的各項投資也實質發展及成長中，例如目前對外投資項目，對美國投資已經達到3成，對中國投資已經降到7.5%，這是台灣在經貿上的重要政策與戰略思考。

卓榮泰也說，未來無論台灣對世界各國、台灣先進產業或其他產業如何進行全球布局等，根留台灣、繼續壯大台灣，這是國家、政府與產業界的共同立場，而且這個立場絕不動搖，也會持續加強與深化，而這件投資案彼此了解雙方立場，未來還是會加強更多方的合作。（編輯：張均懋）1140304