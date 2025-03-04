台積電半導體議題 賴總統曾訪張忠謀魏哲家

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（中央社記者葉素萍台北4日電）台積電擴大在美投資，網路出現疑美論、疑賴論。國安人士今天說，總統賴清德曾低調分別拜訪台積電創辦人張忠謀，也和台積電董事長魏哲家以及台積電董事會成員林全等關鍵領袖，交換意見商討對策，對於台積電與半導體產業應處，早一步已在布局。

國安人士說，當全球正忙碌於因應川普新局的「政策真空」，境外勢力操作相關論述，要讓台灣認為美國不可靠，醜化賴總統能力，削弱執政正當性。

國安人士表示，台積電2020年在美國設廠，一堆人說台積電被賣了，要變美積電了，但事實證明台積電沒有變美積電，還在AI浪潮站穩關鍵地位。

國安人士指出，早在川普上任前，賴總統即責請國安、外交、行政團隊，盤整川普競選期間對台灣相關主張，同時密切關注川普競選團隊核心成員發言。川普多次喊出晶片議題，加上全球環境新變局，賴總統要求國安會與行政院成立專責小組，檢視台灣產業於全球布局與半導體產業概況，日前召開國安高層會議，正是以台灣作為棋手，進行第一階段布局。

他說，非紅供應鏈布局，賴總統與執政團隊非臨時起意，早在競選期間拋出五大信賴產業政見為起點，到近期國安高層會議提的半導體民主夥伴倡議等舖陳，一如總統所言「台灣是棋手，不是棋子」。面對國際變局、疑美論、疑川論、台灣棄子論等，賴總統從台灣定位、戰略溝通、國際溝通等面向，擬定四大戰略布局。

國安人士說，賴總統除了責成行政院找業者深度座談，財經部會也直接理解產業界優劣勢，再由國安會統籌橫向跨部會小組因應。外界不知道的是，總統低調分別拜訪張忠謀，也和魏哲家以及林全等關鍵領袖，交換意見也商討對策，對於台積電與半導體產業應處，早一步已在布局。

他說，在台美政府與台積電綿密往返溝通過程，賴總統指示團隊原則就是國家利益至上，不急躁，謀定而動，找到台美雙方和台積電最有利的因應方案，過去賴總統曾多次強調「把衝擊當作歷史機遇，在歷史機遇上，把台灣做大、做好」。

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國安人士表示，賴總統深信政府的責任是傾全力協助台積電在先進製程上持續保持領先，布局全球同時，也是台積電更壯大契機。

在國際溝通方面，他說，政府從多元管道加強國際對台灣的半導體產業正確認知，比如當川普拋出台灣竊取美國晶片生意一說，賴總統請深諳台灣半導體產業發展的國科會主委吳誠文撰文，向國際社會釋放正確訊息，也讓國際社會了解，台灣是民主陣營中最可信賴盟友。（編輯：謝佳珍）1140304