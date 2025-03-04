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涉外人士：台灣戰略地位不可或缺 棄子論太牽強

2025/3/4 17:13
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北4日電）美國總統川普和台積電董事長魏哲家的會面引發話題，涉外人士今天說，美國政策確實轉向印太、全力抗中，而位居第一島鏈戰略位置、在半導體產業中具領先地位的台灣，更加不可或缺，若刻意操作「棄子論」，恐怕太牽強。

美國新政府上任後，針對關稅與地緣政治有多項新政，國內外關注台美關係發展變動，也擔憂在大國拳頭政治下，台灣恐成談判籌碼或「棄子」，甚至有「今日烏克蘭、明日台灣」的說法。

涉外人士今天說，各國政府雖為因應川普（Donald Trump）政府新政連帶調整應對政策，但民主盟友共同抵擋威權主義擴張，仍是主要軸線之一。

涉外人士表示，在川普第2屆政府初期，訪問白宮外賓包括日本首相石破茂、印度總理莫迪，即意味著美方持續注重印太地區；川普政府在涉及台灣議題的措詞上，也出現微妙變化。例如美日領袖峰會聯合聲明新增「反對藉由武力或脅迫手段片面改變現狀」；美國務院網站刪除反對台灣獨立表述，意味著川普政府在台灣議題上可能採取更強硬立場。

該人士表示，從川普政府多位官員發言也能嗅出端倪。其中美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，歐洲盟友必須承擔自身的安全責任，並稱「美國今後的優先要務是對抗中國」；美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）提醒，中、俄、北韓結為「新興專制軸心」和「麻煩製造者三角」，美國需要加強與印太盟友合作，反制中國；川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）稱「美國軍事力量應聚焦中國」，要與中國達成權力平衡並避免戰爭。

涉外人士認為，可以看出美國政策轉向印太、全力抗中意味相當明確，而位居第一島鏈戰略位置、在半導體產業中具領先地位的台灣，更加不可或缺。

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他說，值此國際變局之際，台灣不是被動等待。總統賴清德日前召開國安高層會議，向國人報告戰略方針，以三大工作：推動國防改革、防制中國統戰滲透、與友盟國家合作強化高科技保護，展現明確戰略自信與定性，也凸顯從防衛決心、產業鏈結、區域情勢與國家安全，台灣都是國際社會負責任一員，有能力有意願貢獻力量。

涉外人士表示，注意到近日許多以烏克蘭類比台灣的說法，但從地理環境、地緣戰略、國際經貿角色，兩國截然不同，完全是與現實相悖的錯誤類比。事實上，台海和平穩定與反對片面脅迫行為，不只是國際主流意見，並牽動全球核心利益，這也呼應賴總統所說「台灣是棋手，不是棋子」，更不可能是棄子，刻意操作「棄子論」，說法十分牽強，認知作戰意圖與斧鑿痕跡相當明顯。（編輯：謝佳珍）1140304

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