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專家：台積電美廠鎖定高敏感科技 不會削弱台灣優勢
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台積電擴大在美投資 卓榮泰：國家戰略與產業都考量

2025/3/4 15:47
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（中央社記者林敬殷台北4日電）台積電擴大在美投資，民進黨立委賴惠員質詢行政院長卓榮泰，「到底是課100%關稅比較划得來，還是投資1000億元美金比較划得來？」卓榮泰說，不只是擔心對台積電課稅不課稅問題，跟所有產業都要連結起來看，一定是站在對產業有利，也符合台灣國家戰略思考角度。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家今天在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

立法院今天繼續進行施政總質詢。賴惠員表示，台積電先前在亞利桑那州投資650億元美金，要蓋3座晶圓廠，但進度落後，今天台積電宣布投資1000億元美金，進度會不會延後，還是會超前部署。

卓榮泰指出，產業界的對外投資，政府跟台積電保持密切聯繫跟接觸，在亞利桑那州的投資，第一廠接近量產時候，第二廠還在施工中，第三廠還沒開始，產業界也是循序漸進，依照資金、時程規劃持續進行下去，這也是民主供應鏈形成的一部分，當然也配合台灣跟美國持續加強成長各種投資及合作的必要政策，朝這個方向走。

賴惠員追問，「到底是課100%關稅比較划得來，還是投資1000億元美金比較划得來？」

卓榮泰表示，產業界在計算方面，除了自己之外，還有很多下游協力廠商，整個產業供應鏈必須完整，不只是擔心對台積電課稅不課稅問題，跟所有產業都要連結起來看，一定是站在產業有利，也符合台灣的國家戰略思考角度。

賴惠員又問，台灣在這場商業談判還可以爭取更多的利多嗎。

卓榮泰說，在促成民間合作之外，這是政府與政府之間繼續深化、加溫彼此的關係和合作，很多談的過程，他不方便講太多，政府的立場是站在以國家最有利的方向做出發點，以台灣為本，向世界出發，這是政府現在做的方向。

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賴惠員進一步提及第二波對等關稅是否延後，卓榮泰指出，政府會全力避免不公平的關稅，無論是針對台灣某一個產業或台灣本身，這部分會達到相當的進展。如果雙方是對等的關稅，互相在對等、公平的原則下，依照台灣最有利的立場出發來進行這樣的談判。

卓榮泰表示，貿易逆差對每個國家來說都是想極力去平衡的，美國也不例外，尤其是美國在2024年逆差這麼大，當然會逐步減弱、平衡掉；台灣輸出很多高科技產品，這對美國是需要的，相對的，增加一些必要性的採購，對台灣的產業、國防等，若是需要，也是台灣必然應該要發展的方向。（編輯：林興盟）1140304

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