加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸嫌接機車太爛涉找人毆打司機 檢依殺人未遂送辦
首頁 / 政治
台積電
新聞專題
台積電5/300
首頁 / 政治

張惇涵：台積電不能變「紅積電」 確保企業合理布局全球

2025/3/4 15:52（3/4 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北4日電）台積電將對美國再投資至少1000億美元，外界質疑台積電將變「美積電」。總統府副秘書長張惇涵今天說，政府會確保企業合適、合理的布局全球，共創多元；「重點是半導體產業，台積電不能變紅積電」。

張惇涵今天接受「CNEWS匯流新聞網」政論Live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。

張惇涵說，半導體在商業上是產品，但在全球觀點上，也是關鍵戰略物資；總統賴清德、行政院長卓榮泰都有與相關產業業者私下溝通及了解。

張惇涵指出，既然美國總統川普已表示，台灣的半導體赴美投資，可以避免關稅的問題。他認為，這就是兩國之間，在戰略、經貿、安全事務上，如果能夠找到合作的平衡點、共創雙贏，也許是個還不錯的開始。

張惇涵表示，每個國家都有擅長之處，例如，美國的設計、日本的材料以及台灣的製造；台灣半導體的良率很高，而其優勢、製程、技術早已深根台灣，政府也會確保企業合適、合理的布局全球，共創多元。

張惇涵提到烏克蘭總統澤倫斯基日前與川普的記者會對話表示，表面上川普想要和平，澤倫斯基想要確保更多和平的保證，然而本質上，美、烏兩國是在談各自國家利益，國家利益之間或許會有衝突，但也或許會有合作、創造雙贏的機會。

google news透過 Google News追蹤中央社

他說，半導體的全球生態，大家各有不同專長、不同分工，只要可以合作，就可以共創多贏，「重點是半導體產業，台積電不能變紅積電」。

另外，張惇涵也指出，若是有人擔心「今日烏克蘭，明日台灣」，那就請大家支持台灣的國防預算。他說，國際政局不斷在變、經貿也在變，台灣必須謀定後動，讓世界看得到台灣的民主和平、自由繁榮、以及自我防衛。（編輯：謝佳珍）1140304

#川普
#日本
#烏克蘭
#澤倫斯基
#半導體
#台積電
#張惇涵
#總統府
延伸閱讀
台積電擴大在美投資 卓榮泰：國家戰略與產業都考量
張惇涵
在野盼總統推朝野領袖對話 潘孟安：視未來狀況決定總統邀五院會商 座位安排藏巧思盼促五合一團結
川普
川普對中加墨課關稅生效 各方反制手段、衝擊商品產業一次看范斯：讓美國擁有經濟利益 是烏克蘭最佳安全保障
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電擴大在美投資 卓榮泰：國家戰略與產業都考量
202
更多編輯台推薦新聞：