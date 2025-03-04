專家：台積電美廠鎖定高敏感科技 不會削弱台灣優勢

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電將對美國再投資至少1000億美元，產業專家表示，台積電未來擴建的新廠及研發中心的客戶群和任務與台灣晶圓廠不同，可能主要鎖定美國高度敏感科技需求，OpenAI以及科技富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI等都是潛在的客戶，不會削弱台積電及台灣半導體業的優勢。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等，川普在記者會上說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電這次擴大對美國投資規模比預期大，應可滿足川普的要求，台積電未來在川普政府的「美國製造再次偉大」政策中，將承擔重責大任。

劉佩真分析台積電加碼投資美國的利弊得失指出，可喜的是台積電這次並不是如先前市場盛傳的出手搭救英特爾（Intel），而是獨自加碼投資美國，具經營獨立性，並可排除技術外流的疑慮。

劉佩真說，台積電還可以制壓競爭對手英特爾及三星（Samsung），維持與美國客戶的合作關係，並可藉此槓桿美國的水、電和土地等資源。

只是台積電擴大美國布局，無法避免會分散台灣半導體製造，特別是在先進製程方面。劉佩真表示，隨著台積電亞利桑那州廠陸續投入量產，台灣半導體廠在台灣生產比重可能逐步下滑到75%至80%。

此外，台積電在成本調控、美國工作文化磨合、半導體人才供應方面都將面臨挑戰，台積電大聯盟夥伴是否跟進投資美國也有待觀察。

劉佩真說，台積電加碼投資美國，在資金資源排擠下，或許可能影響日本廠未來的擴展計畫，不過，台灣具有完整半導體供應鏈，擁有群聚及低成本優勢，且有能夠24小時隨時待命的工程師，預期台灣仍會是台積電先進製程和先進封裝的生產重鎮。

產業專家表示，台積電於美國擴大投資的3座晶圓廠，以及研發中心，應與台灣晶圓廠和研發中心的客戶和任務不同，台灣的晶圓廠應會持續發展，服務全世界普羅大眾一般生活需求，如手機、電腦等產品，位於竹科的全球研發中心則主要支援台灣晶圓廠以及亞利桑那州第1及第2晶圓廠。

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專家指出，台積電未來於亞利桑那州的研發中心及新增投資的3座晶圓廠可能主要鎖定美國高度敏感科技需求，在電晶體結構及製程材料等將與台灣晶圓廠不同，OpenAI和科技富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI等都是潛在的客戶。

專家說，台積電加碼美國投資可能是被迫做的決定，不過，對於台積電長遠發展具正面意義，將有助於台積電掌握新商機，因機敏產品具高單價和高毛利率特性，此外，台積電還可導入自動化、AI、機器學習等技術，應不致拖累台積電整體毛利率表現，也不會削弱台灣半導體產業優勢。（編輯：林淑媛）1140304

（中央社製圖）