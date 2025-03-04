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台積電牽動供應鏈赴美？郭智輝：目前不至於整個過去

2025/3/4 10:14（3/4 10:45 更新）
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經濟部長郭智輝（圖）認為，台積電對美國擴大投資尚不至於吸引整個供應鏈往美國移動。中央社記者徐肇昌攝 114年3月4日
經濟部長郭智輝（圖）認為，台積電對美國擴大投資尚不至於吸引整個供應鏈往美國移動。中央社記者徐肇昌攝 114年3月4日
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（中央社記者郭建伸台北4日電）台積電對美國擴大投資，外界關注是否影響供應鏈往美國移動。經濟部長郭智輝今天在立法院受訪表示，長期來看，以目前投資金額需要供應鏈的數量，還不至於吸引供應鏈整個過去。

對於外界評論台積電可能成為「美積電」，郭智輝表示，這是多餘的。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。

立法院今天繼續進行施政總質詢，郭智輝在進入議場前接受媒體訪問，談及台積電擴大對美投資一事。

媒體詢問，經濟部2月曾派次長江文若赴美溝通，是否與台積電宣布擴大投資有關。郭智輝表示，沒有關係，當時次長前往美國是蒐集關稅相關的產業訊息。

媒體詢問，經濟部是否事前掌握台積電對美擴大投資。郭智輝表示，產業的活動多少都有掌握與了解。

媒體詢問，若2028年台積電在美國量產，是否會影響台灣的優勢，郭智輝表示「不會」，每個企業都會審視其投資國內外的能耐、需求，企業到海外投資，第一個關心的是市場，第二個則是投資的當地國家是否有企業想要的資源，第三個則是世界的布局，這些都是海外擴展的依據。

媒體詢問，台積電投資是否與關稅有關。郭智輝表示，台積電本來就在美國、日本、德國設廠，這次投資與關稅是兩件事，台積電在先進科技的全球布局非常重要。

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媒體詢問，是否擔心此舉使得台灣沒價值。郭智輝表示，台灣完全有價值，台灣變成全球矚目焦點，外界也會看到台積電的成就及布局，全球也倚賴台灣生產的晶片，台積電在美國、日本生產主要是為了當地的客戶，但在台灣生產的除了美、日外，還有很多客戶要滿足需求。

媒體追問，是否可能因為這次投資案，未來供應鏈慢慢往美國移動。郭智輝表示，長期來看，以目前投資金額需要供應鏈的數量，還不至於吸引供應鏈整個過去。（編輯：張均懋）1140304

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