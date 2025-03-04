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美媒：川普澤倫斯基激烈口角後 美將暫停對烏克蘭軍援
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台積電開低跌破1000元大關 市值滑落至25.82兆元

2025/3/4 09:33（3/4 09:38 更新）
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台積電標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電今天股價持續走跌，開盤跳空摜破1000元大關，達996元，下跌24元，市值滑落至新台幣25.82兆元，影響大盤193元。

美國總統川普表示，對主要貿易夥伴墨西哥和加拿大課徵25%關稅的措施將生效。衝擊美股3日重挫，道瓊工業指數下挫649.67點，那斯達克指數下挫497.09點。

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台積電美國存託憑證（ADR）延續疲弱走勢，下跌7.56美元、跌幅4.19%。台積電今天股價同步走弱，開盤跳空達996元，創3個多月來新低，下跌24元，市值滑落至25.82兆元，影響大盤約193點。

川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元，擴大投資包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，以及1間主要研發團隊中心。（編輯：林家嫻）1140304

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