台積電擴大赴美 分析師：緩解關稅危機比接管英特爾好

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（中央社記者江明晏台北4日電）台積電將在美國加碼千億美元擴大投資，投顧分析師認為，此舉至少緩解美國擬對台灣半導體祭關稅的危機，且比接管英特爾的方案好，但在美建廠成本恐高4倍，台積電如何嚴控建廠成本，以及美國大擴產是否波及供需，都會是考驗。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施。

川普說，台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅；川普強調，台積電將會「建造5座最尖端先進的生產設施」。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者訪問時表示，台積電短期利空就是美國擬對台灣半導體課徵關稅，尤其川普對加拿大、墨西哥課徵25%關稅將如期生效，又第2度對中國商品加徵10%關稅，4月2日也將實施對等關稅項目，顯示川普關稅政策正朝市場擔憂的負面方向走，對金融市場是大變數，也看到美國股市、科技股面臨修正。

他進一步說，目前看來台積電在美國投資至少1000億美元後，至少化解台灣半導體相關的關稅危機，而台積電原先在美國設置的3個廠，加上再興建3座，在美國一共會有6座晶圓廠，建廠過程成本和時程上，都會是長期的投資。

黃文清認為，接下來要看台積電如何嚴控海外建廠成本，畢竟市場擔憂，美國設廠製造成本會影響獲利，將是台積電未來重要課題，也導致短期股價震盪，但中長期而言，台積電在AI領域具有國際領先地位，成長性還是值得期待。

黃文清也分析，台積電宣布在美國擴大投資，是在可控範圍裡把未來變數降低，且技術實力和成本控管有獨到之處，加上台積電在美國已有擴廠經驗，相比之下，接手英特爾（Intel）的決策才會讓市場更擔憂。

市場先前傳出，台積電可能被施壓接手英特爾晶圓廠的製造業務，透過技術移轉，幫英特爾重返地位。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，中性看待台積電在美國擴大投資，但比較擔心的是，未來美國大擴產後，產能一定要能夠跟上訂單量，否則在市場大餅沒有改變的情況下，晶片生意會產生挪動，不排除會波及到台積電在台灣產能的供需問題，期待高階製程需求隨著產業成長擴大，填補美國新增產能。

他也進一步分析，台積電在美國設廠的成本估計比台灣高出4倍，對台積電基本面毛利率不利，但由於美國新建廠完工日期可能推遲到2030年，屆時的政經狀況都要重新評估。

對於台積電接管英特爾的方案，黃國偉則分析，川普不見得放棄這個選項，但對台積電而言「不見得全是壞事」，台積電在高階製程市占高達90%，可透過英特爾的再起避免反托拉斯法。

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此外，黃文清強調，台積電加速美國投資後，台廠相關供應鏈也有機會前進美國投資，畢竟設備、材料等台廠在建廠過程都有參與，加上台積電面臨成本控管，會希望提高設備與材料的自給率。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳表示，後續確實要觀察整個供應鏈是否都會被要求美國製造，以PCB供應鏈方面則要觀察與封裝密切相關的載板，是否必須前進美國生產；但對台廠而言，赴美設廠的成本、人力，以及重起爐灶的壓力等都是挑戰，除非迫於關稅與其他壓力，台廠傾向不優先考慮美國製造。（編輯：林家嫻）1140304